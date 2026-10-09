Ketten is 4,2 milliárd forinttal lettek gazdagabbak: mutatjuk az Eurojackpot nyerőszámait

Immár 44 milliárd forintos főnyereményért lehetett játszani az Eurojackpoton.

Mutatjuk, milyen nyerőszámokat húztak ki pénteken az Eurojackpoton

Fotó: Unsplash

Ezek az Eurojackpot nyerőszámai

A 41. játékhét pénteki sorsolásán, 2026. október 9-én a következő nyerőszámokat húzták ki:

18 (tizennyolc)

38 (harmincnyolc)

41 (negyvenegy)

43 (negyvenhárom)

46 (negyvenhat)

Második számsor:

7 (hét)

10 (tíz)

5+2 találatos most sem született. 5+1 találatos 2 darab volt, ugyanakkor egyik szelvényt sem Magyarországon adták fel. A szerencsés nyertesek fejenként bő 11,5 millió euróval (4,2 milliárd forinttal) lettek gazdagabbak. Az 5+0-s találat egyenként 68 millió forintot ért. Ebből 12 volt, azonban ezek sem hazai nyerteseknél.

A keddi nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.