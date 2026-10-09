Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
sorsolás

Ketten is 4,2 milliárd forinttal lettek gazdagabbak: mutatjuk az Eurojackpot nyerőszámait

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk, milyen nyerőszámokat húztak ki pénteken az Eurojackpoton.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sorsolásEuroJackpotlottó

Immár 44 milliárd forintos főnyereményért lehetett játszani az Eurojackpoton. 

Mutatjuk, milyen nyerőszámokat húztak ki pénteken az Eurojackpoton
Mutatjuk, milyen nyerőszámokat húztak ki pénteken az Eurojackpoton
Fotó: Unsplash

Ezek az Eurojackpot nyerőszámai

A 41. játékhét pénteki sorsolásán, 2026. október 9-én a következő nyerőszámokat húzták ki:

  • 18 (tizennyolc)
  • 38 (harmincnyolc)
  • 41 (negyvenegy)
  • 43 (negyvenhárom)
  • 46 (negyvenhat)

Második számsor:

  • 7 (hét)
  • 10 (tíz)

5+2 találatos most sem született. 5+1 találatos 2 darab volt, ugyanakkor egyik szelvényt sem Magyarországon adták fel. A szerencsés nyertesek fejenként bő 11,5 millió euróval (4,2 milliárd forinttal) lettek gazdagabbak. Az 5+0-s találat egyenként 68 millió forintot ért. Ebből 12 volt, azonban ezek sem hazai nyerteseknél.

A keddi nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!