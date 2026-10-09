Ketten is 4,2 milliárd forinttal lettek gazdagabbak: mutatjuk az Eurojackpot nyerőszámait

Vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk, milyen nyerőszámokat húztak ki pénteken az Eurojackpoton.
Immár 44 milliárd forintos főnyereményért lehetett játszani az Eurojackpoton.
Ezek az Eurojackpot nyerőszámai
A 41. játékhét pénteki sorsolásán, 2026. október 9-én a következő nyerőszámokat húzták ki:
- 18 (tizennyolc)
- 38 (harmincnyolc)
- 41 (negyvenegy)
- 43 (negyvenhárom)
- 46 (negyvenhat)
Második számsor:
- 7 (hét)
- 10 (tíz)
5+2 találatos most sem született. 5+1 találatos 2 darab volt, ugyanakkor egyik szelvényt sem Magyarországon adták fel. A szerencsés nyertesek fejenként bő 11,5 millió euróval (4,2 milliárd forinttal) lettek gazdagabbak. Az 5+0-s találat egyenként 68 millió forintot ért. Ebből 12 volt, azonban ezek sem hazai nyerteseknél.
A keddi nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.
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