Hatan nyertek százmilliókat az Eurojackpoton: elképesztő összegek találtak gazdára

Vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk az Eurojackpot nyerőszámait!
Ismét hatalmas összegekért lehetett játszani az Eurojackpoton. Mutatjuk a legújabb sorsolás nyerőszámait!
Ezek az Eurojackpot nyerőszámai
2026. október 2-án, a 40. játékhét pénteki sorsolásán a következő számokat húzták ki az Eurojackpoton:
- 4 (négy)
- 6 (hat)
- 7 (hét)
- 17 (tizenhét)
- 45 (negyvenöt)
A második sorsolás számai:
- 7 (hét)
- 12 (tizenkettő)
A pénteki sorsoláson 5+2 találatos nem született, 5+1 találatos azonban 6 darab is volt, igaz, egy sem Magyarországról. A szerencsések nyereménye egyenként bő 560 ezer euro, azaz több mint 207 millió forint. 5+0 találatos 10 darab született, ez 72 millió forintot ért – azonban ennek sem magyarországi játékosok örülhettek.
Az e hét csütörtöki hatoslottó nyerőszámait ide kattintva, a szerdai Skandináv lottóét pedig itt lehet megnézni.
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