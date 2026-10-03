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Hatan nyertek százmilliókat az Eurojackpoton: elképesztő összegek találtak gazdára

1 órája
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Vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk az Eurojackpot nyerőszámait!
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lottóEuroJackpotnyerőszámok

Ismét hatalmas összegekért lehetett játszani az Eurojackpoton. Mutatjuk a legújabb sorsolás nyerőszámait!

Százmilliókat nyertek a szerencsések az Eurojackpoton péntek este
Százmilliókat nyertek a szerencsések az Eurojackpoton péntek este
Fotó: Unsplash

Ezek az Eurojackpot nyerőszámai

2026. október 2-án, a 40. játékhét pénteki sorsolásán a következő számokat húzták ki az Eurojackpoton:

  • 4 (négy)
  • 6 (hat)
  • 7 (hét)
  • 17 (tizenhét)
  • 45 (negyvenöt)

A második sorsolás számai:

  • 7 (hét)
  • 12 (tizenkettő)

A pénteki sorsoláson 5+2 találatos nem született, 5+1 találatos azonban 6 darab is volt, igaz, egy sem Magyarországról. A szerencsések nyereménye egyenként bő 560 ezer euro, azaz több mint 207 millió forint. 5+0 találatos 10 darab született, ez 72 millió forintot ért – azonban ennek sem magyarországi játékosok örülhettek.

Az e hét csütörtöki hatoslottó nyerőszámait ide kattintva, a szerdai Skandináv lottóét pedig itt lehet megnézni.

 

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