Hatan nyertek százmilliókat az Eurojackpoton: elképesztő összegek találtak gazdára

Ismét hatalmas összegekért lehetett játszani az Eurojackpoton. Mutatjuk a legújabb sorsolás nyerőszámait!

Százmilliókat nyertek a szerencsések az Eurojackpoton péntek este

Fotó: Unsplash

Ezek az Eurojackpot nyerőszámai

2026. október 2-án, a 40. játékhét pénteki sorsolásán a következő számokat húzták ki az Eurojackpoton:

4 (négy)

6 (hat)

7 (hét)

17 (tizenhét)

45 (negyvenöt)

A második sorsolás számai:

7 (hét)

12 (tizenkettő)

A pénteki sorsoláson 5+2 találatos nem született, 5+1 találatos azonban 6 darab is volt, igaz, egy sem Magyarországról. A szerencsések nyereménye egyenként bő 560 ezer euro, azaz több mint 207 millió forint. 5+0 találatos 10 darab született, ez 72 millió forintot ért – azonban ennek sem magyarországi játékosok örülhettek.

Az e hét csütörtöki hatoslottó nyerőszámait ide kattintva, a szerdai Skandináv lottóét pedig itt lehet megnézni.