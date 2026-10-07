Pénzeső: tizenegyen nyertek százmilliókat az Eurojackpoton – mutatjuk a nyerőszámokat

Magyarországon is többen örülhettek az Eurojackpot legutóbbi sorsolásának. Mutatjuk, milyen számokat húztak ki!

Ugyan a főnyereményt nem vitték el, azért így is sokan lettek milliomosok az Eurojackpotnak köszönhetően kedden

Fotó: Unsplash

Ezek az Eurojackpot nyerőszámai

A 41. játékhét keddi sorsolásán, 2026. október 6-án a következő Eurojackpot-nyerőszámokat sorsolták ki:

7 (hét)

12 (tizenkettő)

19 (tizenkilenc)

28 (huszonnyolc)

50 (ötven)

A második sorsolás számai:

1 (egy)

6 (hat)

5+2 találatos nem volt. 5+1 találatos 11 darab született, igaz, egyik szelvényt sem Magyarországon adták fel. A nyertesek egyenként közel 884 ezer euróval, azaz bő 320 millió forinttal lettek gazdagabbak. 5+0 találatos 16 volt, ebből kettő kis hazánkban. Ezért fejenként 40 millió forintot fizettek.

Ide kattintva lehet megnézni a múlt hét pénteki Eurojakcpot-nyerőszámokat.