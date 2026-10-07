Pénzeső: tizenegyen nyertek százmilliókat az Eurojackpoton – mutatjuk a nyerőszámokat

Lássuk, kinek kedvezett a szerencse! Ismét mesés összegek találtak gazdára az Eurojackpoton. Mutatjuk a kedden kisorsolt nyerőszámokat.
Magyarországon is többen örülhettek az Eurojackpot legutóbbi sorsolásának. Mutatjuk, milyen számokat húztak ki!
Ezek az Eurojackpot nyerőszámai
A 41. játékhét keddi sorsolásán, 2026. október 6-án a következő Eurojackpot-nyerőszámokat sorsolták ki:
- 7 (hét)
- 12 (tizenkettő)
- 19 (tizenkilenc)
- 28 (huszonnyolc)
- 50 (ötven)
A második sorsolás számai:
- 1 (egy)
- 6 (hat)
5+2 találatos nem volt. 5+1 találatos 11 darab született, igaz, egyik szelvényt sem Magyarországon adták fel. A nyertesek egyenként közel 884 ezer euróval, azaz bő 320 millió forinttal lettek gazdagabbak. 5+0 találatos 16 volt, ebből kettő kis hazánkban. Ezért fejenként 40 millió forintot fizettek.
Ide kattintva lehet megnézni a múlt hét pénteki Eurojakcpot-nyerőszámokat.
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