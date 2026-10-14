Ezt az 5 dolgot mindenképpen tedd meg az első fagyok előtt – komoly károkat előzhetsz meg

A nappali kellemes hőmérséklet könnyen megtéveszthet bennünket, hiszen október közepén még akár 18–20 fokos délutánok is előfordulhatnak. A hajnalok azonban már egészen más képet mutatnak: egyre több helyen közelíti meg a hőmérséklet a fagypontot. A fagy előtti teendők már nem várhatnak, ha nem akarunk jelentős kiadásokat a későbbiekben.

Fagy előtti teendők: ezzel az 5 dologgal komoly károkat előzhetsz meg - Fotó: Pexels

Sokan csak akkor kezdenek foglalkozni az otthonuk téliesítésével, amikor megérkezik az első komolyabb hideg. Pedig néhány apró, időben elvégzett feladattal nemcsak pénzt takaríthatunk meg, hanem a bosszantó meghibásodásokat is elkerülhetjük.

1. Fagy előtti teendő: zárd el és víztelenítsd a kültéri csapokat

Az egyik legfontosabb teendő a kerti vízcsapok és a kültéri vízvezetékek ellenőrzése.

Ha a csövekben víz marad, az tartós fagy esetén megfagyhat, kitágulhat, és akár a vezeték megrepedését is okozhatja. A hiba sokszor csak az olvadás után derül ki, amikor a víz szivárogni kezd.

A hagyományos kültéri csapoknál ezért érdemes elzárni a belső elzárószelepet, majd megnyitni a külső csapot, hogy a víz távozhasson a vezetékből. A fagymentes kialakítású rendszereknél a gyártó útmutatóját kell követni.

2. Mentsd meg a hidegre érzékeny növényeket

Nem minden növény viseli jól az őszi fagyokat. A muskátli, a leander és több mediterrán dísznövény különösen érzékeny lehet a hidegre. Ezeket célszerű még az első fagyok előtt megfelelő, világos és az adott növény igényeinek megfelelő hőmérsékletű helyre vinni.

A szabadban maradó érzékeny növényeket fátyolfóliával vagy más légáteresztő takarással lehet védeni. Arra azonban ügyeljünk, hogy a takarás ne okozzon tartós befülledést, és napközben szükség esetén biztosítsunk megfelelő szellőzést.

3. Ellenőrizd az autódat, mielőtt megérkeznek a mínuszok

Az első fagyos reggel különösen kellemetlen lehet annak, aki nem készült fel időben. Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a nyári szélvédőmosó folyadékot túl sokáig hagyjuk az autóban. Ez fagypont alatti hőmérsékleten megfagyhat, és problémát okozhat a szélvédőmosó rendszerben. Érdemes ezért időben megfelelő fagyállóságú téli folyadékra váltani.