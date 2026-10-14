Ezt az 5 dolgot mindenképpen tedd meg az első fagyok előtt – komoly károkat előzhetsz meg

A nappali kellemes hőmérséklet könnyen megtéveszthet bennünket, hiszen október közepén még akár 18–20 fokos délutánok is előfordulhatnak. A hajnalok azonban már egészen más képet mutatnak: egyre több helyen közelíti meg a hőmérséklet a fagypontot. A fagy előtti teendők már nem várhatnak, ha nem akarunk jelentős kiadásokat a későbbiekben.
Sokan csak akkor kezdenek foglalkozni az otthonuk téliesítésével, amikor megérkezik az első komolyabb hideg. Pedig néhány apró, időben elvégzett feladattal nemcsak pénzt takaríthatunk meg, hanem a bosszantó meghibásodásokat is elkerülhetjük.
1. Fagy előtti teendő: zárd el és víztelenítsd a kültéri csapokat
Az egyik legfontosabb teendő a kerti vízcsapok és a kültéri vízvezetékek ellenőrzése.
Ha a csövekben víz marad, az tartós fagy esetén megfagyhat, kitágulhat, és akár a vezeték megrepedését is okozhatja. A hiba sokszor csak az olvadás után derül ki, amikor a víz szivárogni kezd.
A hagyományos kültéri csapoknál ezért érdemes elzárni a belső elzárószelepet, majd megnyitni a külső csapot, hogy a víz távozhasson a vezetékből. A fagymentes kialakítású rendszereknél a gyártó útmutatóját kell követni.
2. Mentsd meg a hidegre érzékeny növényeket
Nem minden növény viseli jól az őszi fagyokat. A muskátli, a leander és több mediterrán dísznövény különösen érzékeny lehet a hidegre. Ezeket célszerű még az első fagyok előtt megfelelő, világos és az adott növény igényeinek megfelelő hőmérsékletű helyre vinni.
A szabadban maradó érzékeny növényeket fátyolfóliával vagy más légáteresztő takarással lehet védeni. Arra azonban ügyeljünk, hogy a takarás ne okozzon tartós befülledést, és napközben szükség esetén biztosítsunk megfelelő szellőzést.
3. Ellenőrizd az autódat, mielőtt megérkeznek a mínuszok
Az első fagyos reggel különösen kellemetlen lehet annak, aki nem készült fel időben. Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a nyári szélvédőmosó folyadékot túl sokáig hagyjuk az autóban. Ez fagypont alatti hőmérsékleten megfagyhat, és problémát okozhat a szélvédőmosó rendszerben. Érdemes ezért időben megfelelő fagyállóságú téli folyadékra váltani.
A jégkaparó mellett hasznos lehet ellenőrizni az ablaktörlő lapátokat, az akkumulátor állapotát és a gumiabroncsokat is. A szélvédőre azonban semmiképpen ne öntsünk forró vizet, mert a hirtelen hőmérséklet-változás károsíthatja az üveget.
4. Ne hagyd kint a kerti eszközöket
A kerti locsolótömlők, öntözőfejek és egyes kerti gépek is megsínylik a hideget. A tömlőkben és öntözőrendszerekben maradó víz megfagyhat, és károsíthatja az alkatrészeket. A locsolótömlőket ezért érdemes lecsatlakoztatni, kiüríteni és fagymentes helyen tárolni.
Az automata öntözőrendszerek téliesítését a gyártói előírások szerint kell elvégezni. A sűrített levegős víztelenítést célszerű szakemberre bízni.
5. Ellenőrizd a fűtést és a nyílászárókat
Az első hidegebb reggeleken sokan szembesülnek azzal, hogy a fűtés nem működik megfelelően, vagy a lakás a vártnál gyorsabban kihűl. Érdemes ellenőrizni a radiátorokat, a termosztát működését és az ablakok, ajtók tömítéseit.
A rosszul záródó nyílászárók miatt több hő távozhat az otthonból, ami növelheti a fűtési energiaigényt.
A kazán és más tüzelőberendezések műszaki ellenőrzését, javítását azonban mindig megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberre kell bízni.
Nem érdemes megvárni az első komolyabb hideget
Bár a következő napokban még kellemes délutánokra számíthatunk, a hajnali fagyok már figyelmeztetnek arra, hogy ideje felkészíteni otthonunkat a hidegebb időszakra.
Az öt egyszerű teendő nem igényel feltétlenül nagy beruházást, mégis segíthet elkerülni olyan meghibásodásokat, amelyek később jelentős költségekkel járhatnak.