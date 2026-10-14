Október közepére egyre inkább megmutatja magát az ősz hűvösebb arca. Bár napközben még kellemes hőmérsékleteket mérhetünk, a hajnalok már kifejezetten hidegek, és az ország egyes részein megjelenhetnek az első komolyabb fagyok.

Megérkeznek a mínuszok: ezeken a helyeken már fagyhat, de meglepetést tartogat az időjárás - Fotó: Pexels

A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán többórás napsütésre számíthatunk, a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Az ország legnagyobb részén csapadék sem várható, ugyanakkor az északi és a nyugati tájakon előfordulhat néhol gyenge eső.

Ezeken a helyeken már fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet

Szerdán hajnalban általában 0 és +6 Celsius-fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. A szélvédett, hidegre hajlamos területeken azonban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetnek.

Különösen a mélyebben fekvő völgyekben, medencékben és fagyzugos területeken fordulhat elő gyenge fagy. Ezeken a helyeken a hideg levegő könnyebben megrekedhet, ezért a hőmérséklet néhány fokkal alacsonyabb lehet, mint a környező térségekben.

A reggeli hideg után ugyanakkor gyorsan melegszik majd a levegő: délután országszerte 13 és 19 fok közötti csúcsértékekre van kilátás.

Csütörtökön még nagyobb lehet a hőmérsékleti különbség

A következő napokban továbbra is jelentős eltérés lehet a hajnali és a délutáni hőmérsékletek között. Csütörtökön már mínusz 3 fokig is lehűlhet a levegő a leghidegebb helyeken, miközben délután akár 21 fokot is mérhetnek.

Pénteken és szombaton is előfordulhat gyenge fagy a hidegre hajlamos területeken, a nappali hőmérséklet viszont továbbra is elérheti a 15–20 fokot.

Ez azt jelenti, hogy egyes térségekben a hajnali és délutáni hőmérséklet között akár 15 fokot meghaladó különbség is kialakulhat.

Nem csak az autósoknak kell felkészülniük

A hajnali fagyok miatt a szabadban parkoló autók szélvédőjén dér jelenhet meg, a kertekben pedig veszélybe kerülhetnek a hidegre érzékeny növények. Érdemes időben gondoskodni a cserepes növények védelméről, ellenőrizni a kültéri vízcsapokat, és előkészíteni a téli autós felszereléseket is.

A következő napok időjárása tehát kétarcú lesz: miközben délutánonként még kellemes őszi időben lehet részünk, a hajnalok már egyértelműen jelzik, hogy közeledik a tél.