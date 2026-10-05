Fordulat Fásy Ádám feleségének ügyében – lépett az ügyészség

Fordulat történt Fásy Ádám feleségének ügyében: az ügyészség enyhébb kényszerintézkedés, bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta. Az asszony szeptember 9. óta van letartóztatásban, arról azonban még a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája dönt, hogy valóban elhagyhatja-e a fogdát.

Fásy Ádám felesége a bíróság felé tartva

Fotó: Szabó Bálint/Facebook

Fásy Ádám feleségét szeptember elején vezetőszáron vitték a kecskeméti bíróságra a NAV nyomozói. A letartóztatást később a fellebbezés ellenére is fenntartották, most viszont az ügyészség úgy ítélte meg, hogy az eljárás jelenlegi szakaszában annak céljai már enyhébb korlátozással is biztosíthatók.

Mit jelent a bűnügyi felügyelet?

A bűnügyi felügyelet a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés. Az érintett ilyenkor meghatározott szabályok mellett elhagyhatja a büntetés-végrehajtási intézetet, a bíróság azonban korlátozhatja a mozgását, és előírhatja azt is, hogy rendszeresen jelentkezzen a hatóságoknál. Arról, hogy Fásy Ádám feleségére pontosan milyen feltételek vonatkoznának, a Kecskeméti Járásbíróság dönt – számolt be az ATV.hu.

Miért került letartóztatásba Fásy Ádám felesége?

Az eljárás bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználásának gyanúja miatt folyik. A hatóságok szerint az érintettek 82,55 millió forint NKA-támogatást hívtak le egy dokumentumfilm elkészítésére.

A gyanú szerint az összeget úgy számolták el, hogy a film akkor még nem készült el, a hiányzó költségeket pedig saját cégtől származó fiktív számlákkal próbálták igazolni. Az ügyészség mostani indítványa nem jelenti az eljárás lezárását, csupán azt, hogy a letartóztatás helyett már elegendőnek tarthatják a bűnügyi felügyeletet.