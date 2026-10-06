A nemzeti lobogót, miután Baka András köztársasági elnöki engedélyt adott rá, a Himnusz hangjára vonták fel, majd a Szózat kíséretében eresztették félárbócra. A nemzeti gyásznapon Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad.

Félárbócra eresztették a zászlót a Kossuth téren – ma az aradi vértanúkra emlékezünk.

Fotó: Zoltán Havran / MW

Nemzeti gyásznap: félárbócra eresztették a magyar zászlót a Kossuth téren

Az eseményen jelen volt az államfő mellett Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, valamint Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, több kormánytag és országgyűlési képviselő is.

A ceremónián közreműködtek a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Testőrezred katonái, a Magyar Honvédség Központi Zenekara, a Nemzeti Lovas Díszegység, valamint a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály.

A megemlékezők ezután átvonultak a Batthyány-örökmécseshez, ahol Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter koszorúkat helyeztek el, mások is főhajtással emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira.

A megemlékezés a Fiumei úti sírkertben, a Batthyány-mauzóleumnál folytatódik.

Október hatodikát 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává a kormányt arra emlékezve, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvéd főtisztjét - Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidot, Kiss Ernőt,Laázner György Vilshnert, Knézhner Károly Leiningen-Westerburg Károlyt, Nagysándor Józsefet, Poeltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsey Károlyt -, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnőkét.