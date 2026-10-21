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iskola

„Borsodnak befellegzett, készüljetek a halálra!” - Így szólt az iskoláknak címzett fenyegetés

1 órája
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Szerda reggel újabb levelet kapott a XV. kerületi Pestújhelyi Általános Iskola, illetve több borsodi intézmény. Rémisztő, mivel fenyegették meg az intézményeket.
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iskolafenyegetésborsodpestújhelyi általános iskola

„Borsodnak befellegzett, készüljetek a halálra!” - Ezt írták ismeretlenek szerdán reggel csaknem 30 borsodi és budapesti iskolának, de már fegyveres mészárlással is fenyegetik az intézményeket. 

Újabb budapesti iskola kapott fenyegetést szerda reggel
Újabb budapesti iskola kapott fenyegetést szerda reggel (a kép illusztráció).
Fotó: Katona Vanda / MW

Iskolai fenyegetések: elterelésről is szó lehet

Van olyan iskola, amelyik már harmadszor kapott bombafenyegetést, ezzel már 100 fölé emelkedett az érintett iskolák és óvodák száma. Az egyik intézményből szerdán reggel 500 embert kellett evakuálni, a családok pedig egyre dühösebbek. Egy biztonsági szakértő szerint elterelés is állhat a háttérben.

Ilyenkor a rendőrségnek arra is gondolni kell, és gondolnak is a vezetők, hogy ha ez egy elterelő hadművelet valami másról, és közben valami más nagyobb vagy más jellegű bűncselekményt szeretnének elkövetni, akkor oda is tudjanak fókuszálni

- mondta el a TV2 Híradónak Hajós István. A hatóságok továbbra is nagy erőkkel keresik a fenyegetőzőt.

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