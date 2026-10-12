Karddal fenyegetőzött, majd bosszúból gázolt egy férfi Heves megyében

Súlyosabb büntetést kér az ügyészség arra a férfira, aki előbb karddal fenyegetőzött egy áruházban, majd napokkal később autóval próbálta elütni a biztonsági őr rokonait.

Karddal fenyegetőzött, majd bosszúból gázolt a férfi: hosszú időre fegyházba kerülhet. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az Egri Törvényszék elsőfokú ítéletének súlyosítását indítványozta. Első fokon a férfit emberölés kísérlete, életveszélyt okozó testi sértés kísérlete, valamint folytatólagos zaklatás miatt 5 év börtönbüntetésre ítélték. Emellett 6 évre eltiltották a járművezetéstől és a közügyektől is, azzal a kitétellel, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítélet ellen az ügyészség a büntetés súlyosítása, a vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan a büntetés enyhítése érdekében fellebbeztek - közölte az Ügyészség.

Karddal fenyegetőzött, majd bosszúból gázolt a férfi: hosszú időre fegyházba kerülhet

A vádirat szerint az eset még 2024 júliusában kezdődött, amikor a vádlott és egy ismerőse be akart menni egy áruházba. Mivel a társa félmeztelen volt, a biztonsági őr felszólította őket.

A vádlott ezen úgy felháborodott, hogy kiabálni és szidalmazni kezdte az őrt, majd egy karddal a kezében lefejezéssel fenyegette meg, amikor megtudta, hogy feljelentés készül ellene.

A konfliktus három nappal később durvult el végleg. A vádlott autózás közben észrevette a biztonsági őr testvérét és annak feleségét, akik a szemközti sávban haladtak. Ekkor gázt adott, áttért a másik sávba, és szándékosan nekihajtott a kocsijuknak.

Miután az őr testvére kiszállt, a vádlott hátratolatott, és újra nekiment az autónak, amely az ütközéstől a benne ülő nővel együtt a betonozott árokba borult. A vádlott ezután a menekülő férfi után hajtott, és megpróbálta elgázolni, amit a sértett csak egy gyors elugrással tudott elkerülni. A támadás következtében mindkét sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség szerint a törvény teljes szigorával kell lesújtani a férfira.

A vádlott ugyanis többszörösen büntetett előéletű, és a brutális támadást két korábbi, felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el.

Az ügyészség ezért hosszabb tartamú, börtön helyett fegyház fokozatú szabadságvesztést, közügyektől való eltiltást, valamint végleges hatályú járművezetéstől eltiltást kér. Az ügyben másodfokon a Debreceni Ítélőtábla hoz majd jogerős döntést.