Lángoló hajók, több száz tűzoltó: pokoli képek érkeztek a Fertő tóról

A Fertő tó nyugati partján található Rust közelében este tíz óra körül csaptak fel a lángok. A cölöpökön álló hajóállások eddig ismeretlen okból gyulladtak ki, a tűz pedig gyorsan továbbterjedt. A katasztrófát két ember jelezte, akik egy közeli kempingből vették észre a lángokat.
Több száz hajó éghetett le a Fertő tónál
A helyszínre vezényelt 240 tűzoltó egyik legfontosabb feladata az volt, hogy megakadályozzák a tűz átterjedését a környező nádasra. Az oltási munkálatok egészen kora reggelig tartottak, de végül sikerült megfékezni a lángokat. A beavatkozás során egy tűzoltó könnyebben megsérült, őt kórházba szállították. Más személyi sérülésről nem érkezett beszámoló.
A pusztítás hatalmas anyagi károkat okozott a hajótulajdonosoknak. Egyikük elmondta, hogy idén két hónapon keresztül dolgoztak hajójuk felújításán, most azonban mintegy 10 ezer eurónyi, vagyis több millió forintos veszteség érte őket. Egy másik tulajdonosnak a hajóállásban 15 ezer, a hajóban további 3000 eurós kára keletkezett. Szerencséjére rendelkezett biztosítással.
A tűz keletkezésének pontos oka egyelőre nem ismert.
Tűz ütött ki egy pesterzsébeti házban: a szomszédoknak is távozniuk kellett
Kigyulladt egy lakás a XX. kerületi Bessenyei utcában, egy többlakásos házban. A négy lakó még a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyta az ingatlant, az oltás közben pedig egy gázpalackot is kihoztak az épületből.