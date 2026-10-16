Lángoló hajók, több száz tűzoltó: pokoli képek érkeztek a Fertő tóról

A Fertő tó nyugati partján található Rust közelében este tíz óra körül csaptak fel a lángok. A cölöpökön álló hajóállások eddig ismeretlen okból gyulladtak ki, a tűz pedig gyorsan továbbterjedt. A katasztrófát két ember jelezte, akik egy közeli kempingből vették észre a lángokat.

Hatalmas tűz pusztított a Fertő tó ruszti öblében. Mintegy 200 hajó éghetett le, 240 tűzoltó küzdött a lángokkal, egyikük megsérült. (illusztráció) Forrás: Készítette: Lutz Fischer-Lamprecht - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1422553

Több száz hajó éghetett le a Fertő tónál

A helyszínre vezényelt 240 tűzoltó egyik legfontosabb feladata az volt, hogy megakadályozzák a tűz átterjedését a környező nádasra. Az oltási munkálatok egészen kora reggelig tartottak, de végül sikerült megfékezni a lángokat. A beavatkozás során egy tűzoltó könnyebben megsérült, őt kórházba szállították. Más személyi sérülésről nem érkezett beszámoló.

A pusztítás hatalmas anyagi károkat okozott a hajótulajdonosoknak. Egyikük elmondta, hogy idén két hónapon keresztül dolgoztak hajójuk felújításán, most azonban mintegy 10 ezer eurónyi, vagyis több millió forintos veszteség érte őket. Egy másik tulajdonosnak a hajóállásban 15 ezer, a hajóban további 3000 eurós kára keletkezett. Szerencséjére rendelkezett biztosítással.

A tűz keletkezésének pontos oka egyelőre nem ismert.

Forrás: Vaol.hu és Telex.hu.