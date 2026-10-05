Pusztító fertőzés miatt rendeltek el zárlatot Magyarországon

Szigorú állategészségügyi intézkedéseket vezettek be a Bakonyban, miután Bakonypéterden nyúlós költésrothadást észleltek. A mézelő méheket érintő, baktérium okozta fertőző betegség komoly pusztítást végezhet a méhészetekben – írja a Veol.

Fertőzés terjed a méhek között.

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Bakonypéterdre községi zárlatot rendeltek el, az intézkedések azonban már számos környező település területére is kiterjednek. A zárlat alatt minden méhcsaládnak állatorvos vagy méhegészségügyi felelős vizsgálatán kell átesnie.

Gyorsan terjed a fertőzés: már 18 települést érintenek az intézkedések

Az érintett területekről tilos kivinni a méhcsaládokat és a hozzájuk tartozó felszereléseket, de méheket és eszközöket bevinni sem szabad. Méhkiállítást sem lehet rendezni, a vándorméhészetek mozgatását pedig ugyancsak megtiltották.

A zárlat elsőként az alábbi településeket érintette:

Bakonypéterd,

Bakonygyirót,

Lázi,

Ravazd,

Tápszentmiklós,

Sokorópátka,

Sikátor,

Románd,

Tarjánpuszta,

Veszprémvarsány.

A hatóság később Vanyola, Lovászpatona, Bakonyság, Bakonyszentiván, Csót, Béb, Vaszar és Nagygyimót közigazgatási területére is védőkörzetet rendelt el.

Minden gyanús jelet azonnal jelenteni kell

A védőkörzetben található méhészetekből méheket, méhészeti termékeket és a fertőzés továbbadására alkalmas tárgyakat sem lehet kiszállítani, illetve oda bevinni.

A méhészetekbe kizárólag a tulajdonos és az ellenőrzést végző szakemberek léphetnek be.

A méhészeknek minden rendellenességet, illetve a megbetegedés gyanúját haladéktalanul jelenteniük kell a hatósági állatorvosnak. A zárlatokkal kapcsolatos, folyamatosan frissülő információk a Nébih méhbetegségekkel foglalkozó felületén érhetők el.