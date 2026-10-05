Pusztító fertőzés miatt rendeltek el zárlatot Magyarországon

Szigorú állategészségügyi intézkedéseket vezettek be a Bakonyban, miután Bakonypéterden nyúlós költésrothadást észleltek. A mézelő méheket érintő, baktérium okozta fertőző betegség komoly pusztítást végezhet a méhészetekben – írja a Veol.
Bakonypéterdre községi zárlatot rendeltek el, az intézkedések azonban már számos környező település területére is kiterjednek. A zárlat alatt minden méhcsaládnak állatorvos vagy méhegészségügyi felelős vizsgálatán kell átesnie.
Gyorsan terjed a fertőzés: már 18 települést érintenek az intézkedések
Az érintett területekről tilos kivinni a méhcsaládokat és a hozzájuk tartozó felszereléseket, de méheket és eszközöket bevinni sem szabad. Méhkiállítást sem lehet rendezni, a vándorméhészetek mozgatását pedig ugyancsak megtiltották.
A zárlat elsőként az alábbi településeket érintette:
- Bakonypéterd,
- Bakonygyirót,
- Lázi,
- Ravazd,
- Tápszentmiklós,
- Sokorópátka,
- Sikátor,
- Románd,
- Tarjánpuszta,
- Veszprémvarsány.
A hatóság később Vanyola, Lovászpatona, Bakonyság, Bakonyszentiván, Csót, Béb, Vaszar és Nagygyimót közigazgatási területére is védőkörzetet rendelt el.
Minden gyanús jelet azonnal jelenteni kell
A védőkörzetben található méhészetekből méheket, méhészeti termékeket és a fertőzés továbbadására alkalmas tárgyakat sem lehet kiszállítani, illetve oda bevinni.
A méhészetekbe kizárólag a tulajdonos és az ellenőrzést végző szakemberek léphetnek be.
A méhészeknek minden rendellenességet, illetve a megbetegedés gyanúját haladéktalanul jelenteniük kell a hatósági állatorvosnak. A zárlatokkal kapcsolatos, folyamatosan frissülő információk a Nébih méhbetegségekkel foglalkozó felületén érhetők el.