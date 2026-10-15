A szakpszichológus figyelmeztet: egyre romlik a magyar fiatalok lelki állapota

A fiatalok lelkiállapota egyre aggasztóbb képet mutat, és a problémák hátterében nem egyetlen ok, hanem egymást erősítő társadalmi, családi és technológiai változások állnak. Hal Melinda klinikai szakpszichológus, közgazdász az Origónak adott interjújában elmondta: a harminc év alatti korosztály mentális egészségét különösen súlyosan érinti a digitális világ térnyerése, a személyes kapcsolatok háttérbe szorulása, valamint a koronavírus-járvány és a nemzetközi válságok következményei. A szakértő úgy látja, a felnőtt generációknak is szembe kell nézniük a felelősségükkel, hiszen a gyermekek érzelmi fejlődését alapvetően meghatározza az otthoni környezet és a szülői minta.

Hal Melinda szakpszichológus szerint egyre romlik a fiatalok lelki állapota, és ebben jelentős szerepe van a digitális térnek (Forrás: Facebook/Melinda Hal)

A fiatalok lelki állapota egyre aggasztóbb képet mutat

A szakértő elmondta, hogy a mentális egészség mutatói a fiatalabb generációk felé haladva egyre kedvezőtlenebbek.

Különösen a Z és az alfa generáció helyzete ad okot aggodalomra, hiszen tagjaik már olyan világban nőttek fel, amelyben az okostelefonok és az internet mindennapi életük szerves részévé váltak.

A korábbi generációk gyermekkorát még alapvetően a személyes találkozások, a közös játékok és a közvetlen emberi kapcsolatok határozták meg. A mai fiatalok ezzel szemben már egészen kisgyermekkoruktól kezdve ki vannak téve az online tér ingereinek. A változás nemcsak a szabadidő eltöltését alakította át, hanem a szocializációra és az érzelmi fejlődésre is hatással van. A szakpszichológus szerint az egyik legfontosabb kérdés, hogy a digitális térben felnövő gyermekek elsajátítják-e azokat a valós életben szükséges készségeket, amelyek nélkülözhetetlenek az emberi kapcsolatok kialakításához és fenntartásához.

Hal Melinda felidézte, hogy 2008 után robbanásszerűen terjedtek el a folyamatos internetkapcsolatot biztosító mobiltelefonok, és az online világ egyre olcsóbban, egyre több ember számára vált elérhetővé. Ma már a hátrányos helyzetű térségekben és a szegregátumokban is ugyanúgy tapasztalható a túlzott eszközhasználat és az internetfüggőség problémája. A családi háttér ebben meghatározó szerepet játszik. A szakértő szerint vannak tudatos szülők, akik kiemelt figyelmet fordítanak gyermekeik érzelmi szükségleteire, és igyekeznek biztonságos kötődést kialakítani velük. Tapasztalatai alapján azonban ők vannak kisebbségben.

Egyre szélesebb az a szülői réteg, amelynek tagjai a folyamatos munka és rohanás közepette még a vacsoraasztalnál is a telefonjukat nézik, miközben a gyermek figyelmét is digitális eszközökkel kötik le.

A „digitális cumi”

Hal Melinda találó kifejezéssel írta le azt a jelenséget, amikor a szülők az okostelefont vagy a mesét a gyermek figyelmének lekötésére használják.

A digitális eszköz ilyenkor afféle „digitális cumiként” működik: ahelyett, hogy a felnőtt időt és figyelmet szentelne a gyermeknek, egy képernyővel foglalja le.

A szakértő szerint a jelenség elterjedésében azoknak a vállalatoknak a marketingje is szerepet játszik, amelyek digitális eszközöket és tartalmakat kínálnak. A folyamatos online jelenlét így már nem pusztán egyéni döntés kérdése, hanem a mindennapi életbe mélyen beépült szokás, amely a gyermekek fejlődésére is hatással lehet.

Abszolút látjuk azt, hogy ennek eredményeként az alapvető emberi értékek és bizonyos szocializációs készségek rosszabbak a modern és új fiatal generációkban”

– hangsúlyozta Hal Melinda.