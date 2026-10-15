A szakpszichológus figyelmeztet: egyre romlik a magyar fiatalok lelki állapota

A fiatalok lelkiállapota egyre aggasztóbb képet mutat, és a problémák hátterében nem egyetlen ok, hanem egymást erősítő társadalmi, családi és technológiai változások állnak. Hal Melinda klinikai szakpszichológus, közgazdász az Origónak adott interjújában elmondta: a harminc év alatti korosztály mentális egészségét különösen súlyosan érinti a digitális világ térnyerése, a személyes kapcsolatok háttérbe szorulása, valamint a koronavírus-járvány és a nemzetközi válságok következményei. A szakértő úgy látja, a felnőtt generációknak is szembe kell nézniük a felelősségükkel, hiszen a gyermekek érzelmi fejlődését alapvetően meghatározza az otthoni környezet és a szülői minta.
A fiatalok lelki állapota egyre aggasztóbb képet mutat
A szakértő elmondta, hogy a mentális egészség mutatói a fiatalabb generációk felé haladva egyre kedvezőtlenebbek.
Különösen a Z és az alfa generáció helyzete ad okot aggodalomra, hiszen tagjaik már olyan világban nőttek fel, amelyben az okostelefonok és az internet mindennapi életük szerves részévé váltak.
A korábbi generációk gyermekkorát még alapvetően a személyes találkozások, a közös játékok és a közvetlen emberi kapcsolatok határozták meg. A mai fiatalok ezzel szemben már egészen kisgyermekkoruktól kezdve ki vannak téve az online tér ingereinek. A változás nemcsak a szabadidő eltöltését alakította át, hanem a szocializációra és az érzelmi fejlődésre is hatással van. A szakpszichológus szerint az egyik legfontosabb kérdés, hogy a digitális térben felnövő gyermekek elsajátítják-e azokat a valós életben szükséges készségeket, amelyek nélkülözhetetlenek az emberi kapcsolatok kialakításához és fenntartásához.
Hal Melinda felidézte, hogy 2008 után robbanásszerűen terjedtek el a folyamatos internetkapcsolatot biztosító mobiltelefonok, és az online világ egyre olcsóbban, egyre több ember számára vált elérhetővé. Ma már a hátrányos helyzetű térségekben és a szegregátumokban is ugyanúgy tapasztalható a túlzott eszközhasználat és az internetfüggőség problémája. A családi háttér ebben meghatározó szerepet játszik. A szakértő szerint vannak tudatos szülők, akik kiemelt figyelmet fordítanak gyermekeik érzelmi szükségleteire, és igyekeznek biztonságos kötődést kialakítani velük. Tapasztalatai alapján azonban ők vannak kisebbségben.
Egyre szélesebb az a szülői réteg, amelynek tagjai a folyamatos munka és rohanás közepette még a vacsoraasztalnál is a telefonjukat nézik, miközben a gyermek figyelmét is digitális eszközökkel kötik le.
A „digitális cumi”
Hal Melinda találó kifejezéssel írta le azt a jelenséget, amikor a szülők az okostelefont vagy a mesét a gyermek figyelmének lekötésére használják.
A digitális eszköz ilyenkor afféle „digitális cumiként” működik: ahelyett, hogy a felnőtt időt és figyelmet szentelne a gyermeknek, egy képernyővel foglalja le.
A szakértő szerint a jelenség elterjedésében azoknak a vállalatoknak a marketingje is szerepet játszik, amelyek digitális eszközöket és tartalmakat kínálnak. A folyamatos online jelenlét így már nem pusztán egyéni döntés kérdése, hanem a mindennapi életbe mélyen beépült szokás, amely a gyermekek fejlődésére is hatással lehet.
Abszolút látjuk azt, hogy ennek eredményeként az alapvető emberi értékek és bizonyos szocializációs készségek rosszabbak a modern és új fiatal generációkban”
– hangsúlyozta Hal Melinda.
A szakpszichológus szerint a túlzott képernyőhasználat egyik következménye a személyes kötődések gyengülése. Tapasztalatai alapján már egészen fiatal gyermekeknél is előfordul, hogy
erősebben kötődnek az okostelefonjukhoz, mint a saját szüleikhez.
A kötődés minősége nemcsak a gyermekkorra van hatással. Az otthon látott érzelmi minták befolyásolhatják a későbbi párkapcsolatokat, az érzelmek kifejezésének képességét és a társas kapcsolatok alakulását is. A bizonytalan kötődési mintázatok a szakértő szerint növelhetik a szorongásos és hangulati problémák, valamint a párkapcsolati nehézségek kialakulásának kockázatát. A digitális tartalmak a képzelőerő fejlődését is befolyásolhatják. Hal Melinda hangsúlyozta, hogy a gyermekek számára különösen fontos a mesehallgatás, amikor maguk alkothatják meg a történetek szereplőit és helyszíneit. A saját képzeletükre támaszkodva dolgozhatják fel a történetek érzelmi helyzeteit, miközben fejlődik a fantáziájuk és a belső világuk.
A készen kapott, vizuálisan megjelenített ingerek ezzel szemben kevesebb teret hagyhatnak az önálló képalkotásnak. A szakpszichológus szerint a személyes meseolvasás és a közös családi tevékenységek háttérbe szorulása ezért a gyermekek érzelmi fejlődése szempontjából is veszteséget jelenthet.
Egyre nehezebb beszélni az érzelmekről
A szakértő szerint jellemző, hogy sokan nem tanulják meg megfelelően felismerni, megfogalmazni és feldolgozni a saját érzéseiket. Ehhez ugyanis nem elegendő az információk befogadása: csendre, önreflexióra, személyes figyelemre és valódi emberi kapcsolatokra is szükség van. Hozzátette, hogy ennek a készségnek a hiánya tapasztalatai szerint a magyar társadalomra jellemző.
Hal Melinda úgy látja, a mai társadalom egyre inkább a külső ingerekre és az azonnali reakciókra épül.
Ha valaki folyamatosan újabb és újabb ingerekkel találkozik, kevésbé marad ideje arra, hogy megálljon, befelé figyeljen, és megértse, mi zajlik benne. Ez az érzelmi intelligencia és az empátia fejlődését is kedvezőtlenül befolyásolhatja.
A felelősség ebben a kérdésben sem kizárólag a fiataloké. A szakpszichológus arra hívta fel a figyelmet, hogy a szülők túlterheltsége, a folyamatos munkavégzés és a rohanó életmód szintén akadályozhatja a családtagok közötti valódi kapcsolódást.
A magyarok jellemzően korábban sem beszéltek könnyen az érzelmeikről, a helyzetet pedig tovább nehezíti, hogy a serdülőkre naponta átlagosan mindössze hét-kilenc percet fordítanak. Ennyi idő aligha elegendő arra, hogy a szülő és a gyermek között mélyebb, bizalmi beszélgetések alakuljanak ki.
A szakértő a közös családi tevékenységeket a lelki egészség fontos védőfaktorának tartja. A közösen eltöltött idő, a tartós párkapcsolatok, a házasság és a gyermeknevelés nemcsak érzelmi biztonságot nyújthatnak, hanem az általános jóllét szempontjából is jelentősek.
Ezzel szemben egyre inkább
az elmagányosodás jelei figyelhetők meg a fiatalok körében.
Hal Melinda szerint a fiatalabb generációk létszámának csökkenése és a gyermekvállalás visszaesése is hozzájárulhat ahhoz, hogy sokan kevesebb természetes közösségi kapcsolattal rendelkeznek. A szakértő kiemelte, hogy jelenleg Magyarországon mintegy 1,6 millió tizennyolc év alatti gyermek él, ami lényegesen kevesebb, mint két generációval korábban.
A koronavírus-járvány és a válságok is nyomot hagytak
Hal Melinda szerint a koronavírus-járvány, az online oktatás, a személyes találkozások elmaradása és a szomszédunkban zajló háború is jelentős terhet rótt a fiatalabb generációkra. A járvány időszakában sok gyermek és serdülő éppen a fejlődésének, szocializációjának fontos szakaszában veszítette el a megszokott közösségi élményeket. Az iskolai kapcsolatok, a baráti találkozások és a közös programok korlátozása olyan tapasztalatokat eredményezett, amelyek hosszabb távon is hatással lehetnek a lelkiállapotra.
A szakértő szerint a fiatalok egy része a járvány alatt elveszítette a motivációját, miközben szorongásos tünetek, koncentrációs nehézségek és a kiégés jelei is megjelentek.
A családokban közben az anyagi bizonytalanság, a szülők feszültsége és az idősebb hozzátartozók egészségi problémái is növelhették a lelki terheket. Hal Melinda a helyzetet polikrízisként írta le: a fiataloknak egyszerre kellett megküzdeniük a járvánnyal, az online oktatással, a társas kapcsolatok beszűkülésével, a családi feszültségekkel és a világban zajló bizonytalanságokkal. A digitális tér ráadásul a bezártság idején is folyamatos ingerekkel árasztotta el a fiatalokat. A szakértő szerint percenként rengeteg új reklám, tartalom és inger éri őket, ami tovább növeli a függőségek kialakulásának kockázatát.
A digitális és viselkedési függőségek mellett a szerhasználat is problémát jelenthet. Hal Melinda szerint a fiatalok korábban is kíváncsiak voltak, és ki akartak próbálni különböző szereket, de
ma már többféle szerhez könnyebben hozzáférhetnek, a dizájnerdrogok megjelenése pedig újabb veszélyeket hozott.
A szakpszichológus a mozgáshiányra és a táplálkozási szokásokra is felhívta a figyelmet. Úgy látja, egyre kevesebb fiatal sportol rendszeresen, és sokan még az egészséges fejlődéshez szükséges intenzív mozgást sem végzik el. Az egészségtelen étkezési szokások és a feldolgozott élelmiszerek összetétele szintén olyan tényezők, amelyek szerinte hatással lehetnek a testi és lelki egészségre. A különböző problémák egymást erősítik:
- a mozgáshiány,
- az empátia gyengülése,
- a digitális függőség és
- a feldolgozatlan traumák együtt komoly terhet róhatnak a fiatalok idegrendszerére és mentális egészségére.
Minden negyedik fiatalkorú mentális zavarral küzdhet
Hal Melinda az interjúban arra is kitért, hogy a fiatalok mentális problémái nem csupán egyéni tapasztalatokban jelennek meg, hanem a felmérésekben is visszaköszönnek. Elmondása szerint a vizsgált korosztályokban a mentális egészségi problémákkal érintettek aránya meghaladja a 30 százalékot.
A szakértő az UNICEF felmérésére hivatkozva azt mondta, minden negyedik fiatalkorú valamilyen mentális zavarral küzd, minden harmadik pedig tüneteket mutat. Hal Melinda szerint a tényleges arány ennél magasabb is lehet, hiszen nem mindenki jut el szakemberhez, és nem minden lelki problémát diagnosztizálnak.
A szakpszichológus a fiatalok önsértésével és öngyilkosságával kapcsolatos adatokról is beszélt. Elmondása szerint
évente 30–40, tizennyolc év alatti fiatalt veszítünk el öngyilkosság következtében.
Hangsúlyozta, hogy minden ilyen eset súlyos tragédia, és a jelenségre nem szabad pusztán statisztikai adatként tekinteni. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a férfiak esetében külön nehézséget jelenthet a pszichológiai segítség elfogadása. Sokan nehezebben fordulnak szakemberhez, vagy tartanak a terápiás munkától, ami megnehezíti a problémák időben történő felismerését és kezelését.
A szakértő szerint a magyarok körében továbbra is jellemző, hogy sokan a gyorsabbnak és kényelmesebbnek tűnő megoldásokat keresik. Példaként említette a gyógyszerek túlzott használatát, amikor valaki a panaszai lelki hátterének feltárása helyett tartósan fájdalomcsillapítókat vagy más készítményeket szed.
Hal Melinda a fejfájást hozta fel példaként:
a magyarok évente több milliárd forintot költenek a fejfájás csillapítására, miközben a panaszok hátterében sok esetben lelki tényezők is állhatnak.
A szakértő ezért a gyógyszeres kezelés mellett a megfelelő kivizsgálás, a pszichoterápia és az életmódváltás jelentőségét hangsúlyozta.
A megelőzés a családban kezdődik
Hal Melinda szerint a helyzet súlyossága ellenére vannak biztató jelek is. A fiatalabb generációk egyre inkább felismerik a mentális egészség jelentőségét, és az ifjúságkutatásokban is a három legfontosabb téma között szerepel a lelki jóllét. A szakértő ezt kedvező változásnak tartja, ugyanakkor úgy véli, a felismerés önmagában nem elegendő. Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a megelőzésre, az érzelmi nevelésre és azokra a mindennapi szokásokra, amelyek segíthetnek elkerülni a súlyosabb pszichés problémák kialakulását.
A család szerepe ebben megkerülhetetlen.
A gyermekeknek szükségük van a szüleik figyelmére, a közös beszélgetésekre, a mesékre, a személyes élményekre és azokra a biztos kapcsolatokra, amelyekhez nehéz helyzetekben is vissza tudnak nyúlni.
A digitális eszközök teljes kizárása nem feltétlenül reális cél, a használatuk tudatos szabályozása és a valódi emberi kapcsolatok előtérbe helyezése azonban fontos lépés lehet. A legfontosabb feladat, hogy a családok, az oktatási intézmények és a szakemberek időben felismerjék a problémákat, és olyan kapaszkodókat nyújtsanak, amelyek a digitális ingerekkel teli világban is segítik a fiatalokat a kiegyensúlyozottabb élet felé vezető úton.