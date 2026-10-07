Véget értek a munkálatok a Flórián téren – egy változás azonban megmarad

Befejeződött a Flórián téri felújítás, miután a korábban elkészült szerkezeti munkákat követő helyreállítási és hibajavítási feladatokat is elvégezték. A műszaki átadás-átvételi eljárás október 7-én lezárult, a munkaterületet rendezték, az eszközöket és az építési anyagokat elszállították – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
A Flórián téri felüljárók szerkezeti felújítása már augusztus végére befejeződött. Szeptemberben kisebb hibajavításokat, esztétikai munkákat és útépítési helyreállításokat végeztek. Egyebek mellett kijavították, illetve szükség szerint cserélték és pótolták a hídfők meglévő kőburkolatait.
A munkálatok lezárásával a felszíni csomópontot is helyreállították. Megszüntették az ideiglenes forgalomtechnikai elemeket és tereléseket, köztük a Pacsirtamező utcai visszafordítót, amely a kivitelezés idején segítette a forgalom fenntartását.
A Flórián téri felújítás után is megmaradnak egyes forgalmi megoldások
A beruházás idején kialakított autóbusz-előnyben részesítések ugyanakkor a munkálatok befejezése után is megmaradnak a Szentendrei úton és a Pacsirtamező utcában.
A felüljárók felújítására jelentős állapotromlásuk miatt volt szükség. A műtárgyak Budapest és az agglomeráció közlekedésében is fontos szerepet töltenek be.
A munkálatok 2025 márciusában a déli felüljárón kezdődtek, majd 2025 novemberében az északi felüljáró felújításával folytatódtak. A déli műtárgy 2025 novemberében nyílt meg újra, míg az északi felüljárót 2026. augusztus 30-án adták vissza a gépjárműforgalomnak. Ezzel a két felüljáró szerkezeti felújítása befejeződött, az ezt követő helyreállítási, hibajavítási és útépítési feladatok elvégzésével pedig október 7-én a teljes beruházás lezárult.