Véget értek a munkálatok a Flórián téren – egy változás azonban megmarad

Befejeződött a Flórián téri felújítás, miután a korábban elkészült szerkezeti munkákat követő helyreállítási és hibajavítási feladatokat is elvégezték. A műszaki átadás-átvételi eljárás október 7-én lezárult, a munkaterületet rendezték, az eszközöket és az építési anyagokat elszállították – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A Flórián téri felújítás teljes egészében befejeződött

Fotó: BKK

A Flórián téri felüljárók szerkezeti felújítása már augusztus végére befejeződött. Szeptemberben kisebb hibajavításokat, esztétikai munkákat és útépítési helyreállításokat végeztek. Egyebek mellett kijavították, illetve szükség szerint cserélték és pótolták a hídfők meglévő kőburkolatait.

A munkálatok lezárásával a felszíni csomópontot is helyreállították. Megszüntették az ideiglenes forgalomtechnikai elemeket és tereléseket, köztük a Pacsirtamező utcai visszafordítót, amely a kivitelezés idején segítette a forgalom fenntartását.

A Flórián téri felújítás után is megmaradnak egyes forgalmi megoldások

A beruházás idején kialakított autóbusz-előnyben részesítések ugyanakkor a munkálatok befejezése után is megmaradnak a Szentendrei úton és a Pacsirtamező utcában.

A felüljárók felújítására jelentős állapotromlásuk miatt volt szükség. A műtárgyak Budapest és az agglomeráció közlekedésében is fontos szerepet töltenek be.