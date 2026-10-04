Országos fogyasztóvédelmi razzia indul, ezekre a vállalkozásokra csapnak le az ellenőrök

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányításával a kormányhivatalok országszerte ellenőrzik a vállalkozások jótállási gyakorlatát. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók ne csak papíron rendelkezzenek a jogaikkal, hanem a gyakorlatban is érvényesíthessék azokat.

A fogyasztóvédelmi hatóság három fő területre összpontosít - Illusztráció / Fotó: Pixabay

A hatóság három fő területre összpontosít:

az új tartós fogyasztási cikkekre,

a javító-karbantartó szolgáltatásokra,

valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására.

Az ellenőrök azt is megnézik, hogy a vállalkozások által átadott dokumentumok megfelelnek-e a jogszabályoknak.

Tavaly is sok szabálytalanságot találtak

A korábbi ellenőrzések eredményei indokolják a fokozott hatósági figyelmet. A fogyasztói panaszok nyomán tavaly 447 eljárás indult, ezek 67 százalékában pedig jogsértést állapítottak meg a kormányhivatalok.

A kiszabott bírságok összege elérte a 94 millió forintot.

A leggyakoribb problémák között szerepelt, hogy a kereskedők nem készítettek jegyzőkönyvet a fogyasztói panaszokról, vagy a dokumentumokból fontos adatok hiányoztak. Több esetben a kötelező jótállási jegyet sem adták át, illetve a kiállított iratok nem feleltek meg az előírásoknak.

A hatóság emellett félrevezető tájékoztatást is talált a jótállási és szavatossági jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról – írja a SZON.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

A fogyasztóvédelmi hatóság a jótállási jegyeket is alaposan átnézi

Az új vizsgálat során a papíralapú és az elektronikus jótállási jegyek tartalmát egyaránt ellenőrzik.

A dokumentumoknak világosan tartalmazniuk kell, hogy a vásárlót milyen jogok illetik meg, milyen határidőkkel és feltételekkel élhet ezekkel, illetve hol kezdeményezheti az ügyintézést.

A tájékoztatásnak magyar nyelvűnek, közérthetőnek és jól olvashatónak kell lennie. A hatóság azt is vizsgálja, hogy a vállalkozások a vásárlók számára ténylegesen hozzáférhetővé teszik-e a szükséges információkat.

Külön figyelmet kapnak a 100 ezer forintot meg nem haladó értékű, kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek. Ezeknél nem kötelező külön jótállási jegyet kiállítani, a vásárlók megfelelő tájékoztatásáról azonban a kereskedőknek ebben az esetben is gondoskodniuk kell.