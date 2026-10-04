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fogyasztóvédelem

Országos fogyasztóvédelmi razzia indul, ezekre a vállalkozásokra csapnak le az ellenőrök

1 órája
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Országos ellenőrzéssorozatot indít a fogyasztóvédelem, amelyben többféle vállalkozás működését is górcső alá veszik. A fogyasztóvédelem szakemberei elsősorban azt vizsgálják, hogy a cégek betartják-e a jótállásra vonatkozó előírásokat, és megfelelően tájékoztatják-e vásárlóikat a jogaikról. A korábbi ellenőrzések során számos szabálytalanságra bukkantak, ezért a hatóság idén is kiemelt figyelmet fordít a területre.
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fogyasztóvédelemNKFHellenőrzés

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányításával a kormányhivatalok országszerte ellenőrzik a vállalkozások jótállási gyakorlatát. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók ne csak papíron rendelkezzenek a jogaikkal, hanem a gyakorlatban is érvényesíthessék azokat.

fogyasztóvédelmi hatóság
A fogyasztóvédelmi hatóság három fő területre összpontosít - Illusztráció / Fotó: Pixabay

A hatóság három fő területre összpontosít:

  • az új tartós fogyasztási cikkekre,
  • a javító-karbantartó szolgáltatásokra,
  • valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására.

Az ellenőrök azt is megnézik, hogy a vállalkozások által átadott dokumentumok megfelelnek-e a jogszabályoknak.

Tavaly is sok szabálytalanságot találtak

A korábbi ellenőrzések eredményei indokolják a fokozott hatósági figyelmet. A fogyasztói panaszok nyomán tavaly 447 eljárás indult, ezek 67 százalékában pedig jogsértést állapítottak meg a kormányhivatalok.

A kiszabott bírságok összege elérte a 94 millió forintot.

A leggyakoribb problémák között szerepelt, hogy a kereskedők nem készítettek jegyzőkönyvet a fogyasztói panaszokról, vagy a dokumentumokból fontos adatok hiányoztak. Több esetben a kötelező jótállási jegyet sem adták át, illetve a kiállított iratok nem feleltek meg az előírásoknak.

A hatóság emellett félrevezető tájékoztatást is talált a jótállási és szavatossági jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról – írja a SZON.

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Illusztráció
Fotó: Pixabay

A fogyasztóvédelmi hatóság a jótállási jegyeket is alaposan átnézi

Az új vizsgálat során a papíralapú és az elektronikus jótállási jegyek tartalmát egyaránt ellenőrzik.

A dokumentumoknak világosan tartalmazniuk kell, hogy a vásárlót milyen jogok illetik meg, milyen határidőkkel és feltételekkel élhet ezekkel, illetve hol kezdeményezheti az ügyintézést.

A tájékoztatásnak magyar nyelvűnek, közérthetőnek és jól olvashatónak kell lennie. A hatóság azt is vizsgálja, hogy a vállalkozások a vásárlók számára ténylegesen hozzáférhetővé teszik-e a szükséges információkat.

Külön figyelmet kapnak a 100 ezer forintot meg nem haladó értékű, kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek. Ezeknél nem kötelező külön jótállási jegyet kiállítani, a vásárlók megfelelő tájékoztatásáról azonban a kereskedőknek ebben az esetben is gondoskodniuk kell.

bolt, üzlet, számla, blokk, vásárlás
Illusztráció
Fotó: Pixabay

A vállalkozásoknak is komoly következményekkel kell számolniuk

A fogyasztóvédelmi hatóság a vizsgálatok alapján feltérképezi a visszatérő jogsértéseket és a vásárlókat érintő kockázatokat. Az eredmények a későbbi, célzott ellenőrzések irányát is meghatározhatják.

Amennyiben szabálytalanságot tárnak fel, a hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket. A cél, hogy a vállalkozások ne csupán formálisan teljesítsék a kötelezettségeiket, hanem a vásárlók a mindennapi ügyintézés során is megfelelő védelemben részesüljenek.

Black Friday: ne dőlj be a nagy akcióknak, már ellenőrzik a kedvezményeket!

Már megkezdte a fogyasztóvédelmi hatóság a nagy leárazások ellenőrzését, hogy kiszűrje a megtévesztő akciókat. A Black Friday időszakában különösen fontos, hogy a vásárlók valódi kedvezményekkel és egyértelmű árfeltüntetéssel találkozzanak.

 

 

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