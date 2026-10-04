Országos fogyasztóvédelmi razzia indul, ezekre a vállalkozásokra csapnak le az ellenőrök

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányításával a kormányhivatalok országszerte ellenőrzik a vállalkozások jótállási gyakorlatát. A vizsgálatok célja, hogy a vásárlók ne csak papíron rendelkezzenek a jogaikkal, hanem a gyakorlatban is érvényesíthessék azokat.
A hatóság három fő területre összpontosít:
- az új tartós fogyasztási cikkekre,
- a javító-karbantartó szolgáltatásokra,
- valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására.
Az ellenőrök azt is megnézik, hogy a vállalkozások által átadott dokumentumok megfelelnek-e a jogszabályoknak.
Tavaly is sok szabálytalanságot találtak
A korábbi ellenőrzések eredményei indokolják a fokozott hatósági figyelmet. A fogyasztói panaszok nyomán tavaly 447 eljárás indult, ezek 67 százalékában pedig jogsértést állapítottak meg a kormányhivatalok.
A kiszabott bírságok összege elérte a 94 millió forintot.
A leggyakoribb problémák között szerepelt, hogy a kereskedők nem készítettek jegyzőkönyvet a fogyasztói panaszokról, vagy a dokumentumokból fontos adatok hiányoztak. Több esetben a kötelező jótállási jegyet sem adták át, illetve a kiállított iratok nem feleltek meg az előírásoknak.
A hatóság emellett félrevezető tájékoztatást is talált a jótállási és szavatossági jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról – írja a SZON.
A fogyasztóvédelmi hatóság a jótállási jegyeket is alaposan átnézi
Az új vizsgálat során a papíralapú és az elektronikus jótállási jegyek tartalmát egyaránt ellenőrzik.
A dokumentumoknak világosan tartalmazniuk kell, hogy a vásárlót milyen jogok illetik meg, milyen határidőkkel és feltételekkel élhet ezekkel, illetve hol kezdeményezheti az ügyintézést.
A tájékoztatásnak magyar nyelvűnek, közérthetőnek és jól olvashatónak kell lennie. A hatóság azt is vizsgálja, hogy a vállalkozások a vásárlók számára ténylegesen hozzáférhetővé teszik-e a szükséges információkat.
Külön figyelmet kapnak a 100 ezer forintot meg nem haladó értékű, kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek. Ezeknél nem kötelező külön jótállási jegyet kiállítani, a vásárlók megfelelő tájékoztatásáról azonban a kereskedőknek ebben az esetben is gondoskodniuk kell.
A vállalkozásoknak is komoly következményekkel kell számolniuk
A fogyasztóvédelmi hatóság a vizsgálatok alapján feltérképezi a visszatérő jogsértéseket és a vásárlókat érintő kockázatokat. Az eredmények a későbbi, célzott ellenőrzések irányát is meghatározhatják.
Amennyiben szabálytalanságot tárnak fel, a hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket. A cél, hogy a vállalkozások ne csupán formálisan teljesítsék a kötelezettségeiket, hanem a vásárlók a mindennapi ügyintézés során is megfelelő védelemben részesüljenek.
Black Friday: ne dőlj be a nagy akcióknak, már ellenőrzik a kedvezményeket!
Már megkezdte a fogyasztóvédelmi hatóság a nagy leárazások ellenőrzését, hogy kiszűrje a megtévesztő akciókat. A Black Friday időszakában különösen fontos, hogy a vásárlók valódi kedvezményekkel és egyértelmű árfeltüntetéssel találkozzanak.