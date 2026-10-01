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földhivatal

Szünetel az ügyintézés a kormányablakokban és a földhivatali ügyfélszolgálatokon

26 perce
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Informatikai karbantartás miatt október 1-jén átmenetileg több ügy intézésére sem lesz lehetőség a kormányablakokban és a földhivatali ügyfélszolgálatokon.
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földhivatalleálláskormányablak

Informatikai munkálatokat végeznek október 1-jén az elektronikus ingatlan-nyilvántartási adatbázisban, az E-ING rendszerben, ezért délig nem lehet a rendszert érintő ügyeket intézni a földhivatali ügyfélszolgálatokon és a kormányablakokban – közölte Budapest Főváros Kormányhivatala.

A földhivatali leállás a kormányablakokban is korlátozza egyes ügyek intézését
A földhivatali leállás a kormányablakokban is korlátozza egyes ügyek intézését
Fotó: kormanyhivatalok.hu

Az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer a munkálatok idején nem lesz elérhető, ezért a földhivatali ügyfélszolgálatokon 12 óráig szünetel az ügyfélfogadás. 

A földhivatali leállás a kormányablakokat is érinti

A karbantartás a kormányablakok működését is érinti. Október 1-jén 12 óráig a következő ügyek intézésére nem lesz lehetőség:

  • tulajdonilap-kiadás,
  • földhasználatilap-kiadás,
  • lakcímbejelentés.

Az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos ügyfélfogadás a földhivatali ügyfélszolgálatokon is 12 óráig szünetel.

A papíralapú tulajdonilap-másolatok és térképmásolatok kiadása már szeptember 30-án 14 órától akadályozott volt a kormányablakokban.

 

 

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