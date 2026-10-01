Szünetel az ügyintézés a kormányablakokban és a földhivatali ügyfélszolgálatokon

Informatikai munkálatokat végeznek október 1-jén az elektronikus ingatlan-nyilvántartási adatbázisban, az E-ING rendszerben, ezért délig nem lehet a rendszert érintő ügyeket intézni a földhivatali ügyfélszolgálatokon és a kormányablakokban – közölte Budapest Főváros Kormányhivatala.

A földhivatali leállás a kormányablakokban is korlátozza egyes ügyek intézését

Fotó: kormanyhivatalok.hu

Az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer a munkálatok idején nem lesz elérhető, ezért a földhivatali ügyfélszolgálatokon 12 óráig szünetel az ügyfélfogadás.

A földhivatali leállás a kormányablakokat is érinti

A karbantartás a kormányablakok működését is érinti. Október 1-jén 12 óráig a következő ügyek intézésére nem lesz lehetőség:

tulajdonilap-kiadás,

földhasználatilap-kiadás,

lakcímbejelentés.

Az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos ügyfélfogadás a földhivatali ügyfélszolgálatokon is 12 óráig szünetel.