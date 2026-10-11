Azt hiszed, jól ismered Magyarországot? Ez a földrajzi kvíz még téged is megizzaszthat

Egy városnév hallatán gyakran rögtön eszünkbe jut egy kirándulás, egy nevezetes épület vagy egy nyári vakáció. A térképen viszont már nehezebb lehet pontosan elhelyezni az ismerős helyeket. Vajon a hozzájuk kapcsolódó földrajzi tudnivalókra is emlékszünk?
Magyarország földrajza kvíz: neked meglesz a 7 helyes válasz?
Magyarország földrajzáról sokat tanultunk az iskolában, és utazásaink során is újra meg újra találkozunk vele. A folyók, hegységek, tavak és megyeszékhelyek neve ismerősen csenghet, mégis könnyű összekeverni egy-egy részletet.
Hét kérdésből álló földrajzi kvízünkben három válaszlehetőség közül választhatsz. Lesznek könnyebben felidézhető ismeretek és egy kicsit fogósabb kérdés is. Teszteld a tudásod, és nézd meg, hány pontot szereznél egy rövid földrajzi feleletben!
Melyik folyó partján fekszik Szeged?
Értékelés:
0–2 pont: Most érdemes újra elővenni a térképet!
3–4 pont: Jó alapokkal indulsz, néhány helyszín még kifogott rajtad.
5–6 pont: Otthonosan mozogsz Magyarország térképén.
7 pont: Hibátlan! Ezt a földrajzi próbát magabiztosan teljesítetted.