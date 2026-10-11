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kvíz

Azt hiszed, jól ismered Magyarországot? Ez a földrajzi kvíz még téged is megizzaszthat

49 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Ismerős városok, híres tavak és sokat emlegetett tájak – de vajon mindegyikről tudod, hol található? Hét kérdéssel teszteljük, mennyire ismered Magyarországot. Néhánynál érdemes kétszer is átgondolni a választ!
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kvíztudáspróbaföldrajzMagyarország

Egy városnév hallatán gyakran rögtön eszünkbe jut egy kirándulás, egy nevezetes épület vagy egy nyári vakáció. A térképen viszont már nehezebb lehet pontosan elhelyezni az ismerős helyeket. Vajon a hozzájuk kapcsolódó földrajzi tudnivalókra is emlékszünk?

Magyarország földrajza kvíz: neked meglesz a 7 helyes válasz?
Magyarország földrajza kvíz: neked meglesz a 7 helyes válasz?
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Magyarország földrajza kvíz: neked meglesz a 7 helyes válasz?

Magyarország földrajzáról sokat tanultunk az iskolában, és utazásaink során is újra meg újra találkozunk vele. A folyók, hegységek, tavak és megyeszékhelyek neve ismerősen csenghet, mégis könnyű összekeverni egy-egy részletet.

Hét kérdésből álló földrajzi kvízünkben három válaszlehetőség közül választhatsz. Lesznek könnyebben felidézhető ismeretek és egy kicsit fogósabb kérdés is. Teszteld a tudásod, és nézd meg, hány pontot szereznél egy rövid földrajzi feleletben!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 7
Melyik folyó partján fekszik Szeged?

 

Értékelés:

0–2 pont: Most érdemes újra elővenni a térképet!

3–4 pont: Jó alapokkal indulsz, néhány helyszín még kifogott rajtad.

5–6 pont: Otthonosan mozogsz Magyarország térképén.

7 pont: Hibátlan! Ezt a földrajzi próbát magabiztosan teljesítetted.

 

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