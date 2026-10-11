Azt hiszed, jól ismered Magyarországot? Ez a földrajzi kvíz még téged is megizzaszthat

Egy városnév hallatán gyakran rögtön eszünkbe jut egy kirándulás, egy nevezetes épület vagy egy nyári vakáció. A térképen viszont már nehezebb lehet pontosan elhelyezni az ismerős helyeket. Vajon a hozzájuk kapcsolódó földrajzi tudnivalókra is emlékszünk?

Magyarország földrajza kvíz: neked meglesz a 7 helyes válasz?

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Magyarország földrajza kvíz: neked meglesz a 7 helyes válasz?

Magyarország földrajzáról sokat tanultunk az iskolában, és utazásaink során is újra meg újra találkozunk vele. A folyók, hegységek, tavak és megyeszékhelyek neve ismerősen csenghet, mégis könnyű összekeverni egy-egy részletet.

Hét kérdésből álló földrajzi kvízünkben három válaszlehetőség közül választhatsz. Lesznek könnyebben felidézhető ismeretek és egy kicsit fogósabb kérdés is. Teszteld a tudásod, és nézd meg, hány pontot szereznél egy rövid földrajzi feleletben!