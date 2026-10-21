Földrengés volt Székesfehérvár mellett

Földmozgás volt Székesfehérvár közelében. A földrengést a lakosság is érezte - közölte a Katasztrófavédelem.
A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2026. október 21-én helyi idő szerint 5 óra 42 perckor 2,0-s magnitúdójú földrengés keletkezett Magyarországon - írja a Katasztrófavédelem oldala.
Hol volt a földrengés?
A földrengés Fejér megyében, Székesfehérvártól mintegy 9 kilométerre volt.
A földmozgást a lakosság is érzékelte, az obszervatóriumunkba Csórról érkezett egy lakossági észlelés.
Károkról egyelőre nem érkezett bejelentés.
Az Origo szeptember 14-én írt arról, hogy földrengés volt a magyar határnál.
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