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Földrengés volt Székesfehérvár mellett

földrengés

Földrengés volt Székesfehérvár mellett

29 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Földmozgás volt Székesfehérvár közelében. A földrengést a lakosság is érezte - közölte a Katasztrófavédelem.
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földrengésHUN-REN Földfizikai és Űrtudományi KutatóintézetSzékesfehérvár

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2026. október 21-én helyi idő szerint 5 óra 42 perckor 2,0-s magnitúdójú földrengés keletkezett Magyarországon - írja a Katasztrófavédelem oldala.

földrengés
földrengés
Fotó: Getty Images

Hol volt a földrengés?

A földrengés Fejér megyében, Székesfehérvártól mintegy 9 kilométerre volt. 

A földmozgást a lakosság is érzékelte, az obszervatóriumunkba Csórról érkezett egy lakossági észlelés. 

Károkról egyelőre nem érkezett bejelentés.

Az Origo szeptember 14-én írt arról, hogy földrengés volt a magyar határnál.

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