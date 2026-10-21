Földrengés volt Székesfehérvár mellett

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint 2026. október 21-én helyi idő szerint 5 óra 42 perckor 2,0-s magnitúdójú földrengés keletkezett Magyarországon - írja a Katasztrófavédelem oldala.

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Fotó: Getty Images

Hol volt a földrengés?

A földrengés Fejér megyében, Székesfehérvártól mintegy 9 kilométerre volt.

A földmozgást a lakosság is érzékelte, az obszervatóriumunkba Csórról érkezett egy lakossági észlelés.

Károkról egyelőre nem érkezett bejelentés.

Az Origo szeptember 14-én írt arról, hogy földrengés volt a magyar határnál.