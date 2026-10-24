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forgalomkorlátozás

Forgalomkorlátozás jön a Hungária körúti felüljárón, erre kell figyelni az autósoknak

1 órája
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Burkolatjavítás miatt három napra lezárják a Hungária körúti felüljáró külső sávját. A forgalomkorlátozás október 26. és 28. között lesz érvényben, ezért a közlekedőknek lassabb haladásra és torlódásokra is érdemes felkészülniük.
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forgalomkorlátozásfelüljáróHungária körút

Forgalomkorlátozásra kell számítani a Hungária körúti felüljáró M3 bevezető felé vezető oldalán 2026. október 26-a hétfőtől október 28-a szerdáig burkolatjavítási munkák miatt.

forgalomkorlátozás
A forgalomkorlátozás október 26. és 28. között lesz érvényben - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A munkavégzés ideje alatt mintegy 300 méter hosszú szakaszon lezárják a külső sávot, így a három helyett két forgalmi sáv áll majd a közlekedők rendelkezésre, de az M3 bevezetőre történő felhajtás biztosított lesz.

A felüljáró külső sávjában a dilatációk melletti aszfaltot garanciális keretek között cseréli a megbízott vállalkozó – közölte a Budapest Közút Zrt.

A belső és a középső sávban 30 km/h-s sebességkorlátozás lesz érvényben. A közlekedőket arra kérik, hogy a munkaterület mellett fokozott figyelemmel, és a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseknek megfelelően közlekedjenek!

Térképen az október 23-i forgalomkorlátozások és lezárások

Jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni Budapesten az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt. A lezárások több fővárosi kerületet érintenek, és egyes helyszíneken egészen október 26-ig érvényben maradnak. 

 

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