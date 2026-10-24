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forradalom

A forradalom második napja: drámai események zajlottak Budapesten 70 évvel ezelőtt

58 perce
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Hetven évvel ezelőtt, 1956. október 24-én Budapest utcáin már fegyverek ropogtak. Az előző nap békés tüntetésként kezdődő megmozdulás fegyveres felkeléssé alakult, a magyar fővárosban pedig megjelentek a szovjet harckocsik. A forradalom második naptári napján világossá vált, hogy Magyarország történelmének egyik legmeghatározóbb eseménye bontakozik ki.
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forradalom1956-os forradalombudapest

1956. október 23-án a budapesti egyetemisták kezdeményezésére hatalmas tömeg vonult az utcákra. A tüntetők demokratikus változásokat, a szovjet csapatok kivonását és Magyarország függetlenségét követelték. A nap végére azonban a békés demonstráció fegyveres összecsapásokba torkollott. Október 24-én hajnalban már egészen más Budapest ébredt, mint amelyet a fővárosiak néhány nappal korábban ismertek.

Rákóczi út - Nagykörút kereszteződés, egy felborított villamos, jobbra a háttérben a Nemzeti Szálló. A felvétel 1956. október 24-én reggel készült. Fortepan/Fóti István örökösei
Rákóczi út - Nagykörút kereszteződés, egy felborított villamos, jobbra a háttérben a Nemzeti Szálló. A felvétel 1956. október 24-én reggel készült. Fortepan/Fóti István örökösei

Szovjet harckocsik jelentek meg Budapest utcáin

A szovjet katonai beavatkozás október 24-én hajnalban kezdődött meg Budapesten. Harckocsik és katonai alakulatok vonultak be a fővárosba, hogy segítsék a kommunista hatalom megtartását.

A szovjet vezetés és a magyar pártvezetés kezdetben úgy vélte, katonai erővel gyorsan felszámolható a felkelés. A következő napok azonban bebizonyították, hogy a helyzet ennél jóval összetettebb.

A főváros több pontján fegyveres ellenállás alakult ki. A felkelők között munkások, diákok, fiatalok és korábban katonai szolgálatot teljesítő emberek is voltak.

A Corvin köz és környéke, valamint Budapest több más csomópontja a következő napokban az ellenállás fontos helyszínévé vált.

Nagy Imre ismét miniszterelnök lett

Október 24-én Nagy Imrét ismét miniszterelnökké nevezték ki. A politikus rádióbeszédben szólította fel a lakosságot a harcok beszüntetésére, és a rend helyreállítását sürgette.

A helyzetet azonban már nem lehetett egyszerű politikai intézkedésekkel rendezni. A felkelők követelései között egyre hangsúlyosabban jelent meg a szovjet csapatok kivonása, a politikai szabadságjogok helyreállítása és az ország valódi függetlensége.

A hatalom eközben még nem mutatott egységes képet arról, hogyan kívánja kezelni a válságot.

Egy város, amely néhány óra alatt megváltozott

Budapest utcáin barikádok épültek, több helyen lövöldözés tört ki, a közlekedés akadozott, és a mindennapi élet egyre inkább megbénult. A harcok közepette a civil lakosság is súlyos veszélybe került.

A forradalom első napjaiban sokan még nem tudhatták, hogy a felkelés milyen történelmi következményekkel jár majd. A résztvevők számára az események elsősorban a szabadságról, a nemzeti önrendelkezésről és a diktatúra elutasításáról szóltak.

Másnap újabb tragédia következett

Október 25-én a Parlament előtti Kossuth téren sortűz dördült, amelynek következtében számos fegyvertelen ember vesztette életét. Az esemény a forradalom egyik legsúlyosabb tragédiájaként vonult be a magyar történelembe.

Az október 24-i nap így nemcsak a fegyveres harcok kibontakozását jelentette, hanem annak a történelmi folyamatnak is fontos állomása volt, amely néhány nap alatt alapjaiban rengette meg a magyarországi kommunista rendszert.

Hetven évvel később az 1956-os forradalom eseményei továbbra is a magyar történelmi emlékezet meghatározó részét alkotják.

József körút, a villamos mögött a Szabad Nép székháza a Blaha Lujza téren a Nemzeti Színház épülete látható. A felvétel 1956. október 24-én reggel készült.
József körút, könyvégetés a Szabad Nép könyvesboltja előtt. A felvétel 1956. október 24-én reggel készült.
Nagykörút - Rákóczi út kereszteződés egy felborított villamos mögött az Emke-ház látható. A felvétel 1956. október 24-én reggel készült.
Rákóczi út - Nagykörút kereszteződés, a felvétel a Sztálin szobor maradványainak szétdarabolásakor készült. A felvétel 1956. október 24-én reggel készült. Fortepan/Fóti István örökösei
Rákóczi út - Nagykörút kereszteződés, egy felborított villamos, jobbra a háttérben a Nemzeti Szálló. A felvétel 1956. október 24-én reggel készült. Fortepan/Fóti István örökösei
József körút, felborított villamosok a Népszínház utca torkolatánál, háttérben a Szimpla eszpresszó. A felvétel 1956. október 24-én reggel készült. Fortepan/Fóti István örökösei
József körút, felborított villamosok a Népszínház utca torkolatánál. Háttérben a Nemzeti Színház a Blaha Lujza téren. Távolabb a Rákóczi út sarkán az Emke-ház látható. A felvétel 1956. október 24-én reggel készült.
Galéria: A forradalom második napja: drámai események zajlottak Budapesten 70 évvel ezelőtt
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József körút, a villamos mögött a Szabad Nép székháza a Blaha Lujza téren a Nemzeti Színház épülete látható. A felvétel 1956. október 24-én reggel készült. Fortepan/Fóti István örökösei

 

 

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