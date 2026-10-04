Rejtélyes eltűnések Seregélyes környékén, 300 ezer forintos nyomravezetői díj jár Miráért

Mira, a francia bulldog augusztus 26-án tűnt el Seregélyesen, utoljára a Greiner Packaging Kft. előtti területen látták. A fekete-fehér foltos szuka kutya azóta sem került elő, családja pedig minden nap abban bízik, hogy valaki felismeri, és segít hazajuttatni.

Senki sem tudja, hol lehet a francia bulldog

Fotó: A család fotója – FEOL

A történet azért is keltett aggodalmat a környéken, mert nem ez az első eset: júliusban egy másik francia bulldog, Denis tűnt el Sárkesziből. A két kutya sorsa egyelőre ismeretlen, a hasonló esetek pedig felvetik a kérdést, vajon véletlenekről van-e szó.

Megszakad a gazdák szíve, minden nap Mirát várják haza

Erdős Dorka, Mira gazdája a FEOL-nak elmondta, hogy a család számára a kutya nem egyszerű háziállat, hanem a család teljes jogú tagja.

Az eltűnés óta folyamatosan azon aggódnak, vajon biztonságban van-e, jut-e elegendő élelemhez és vízhez.

A család számára különösen nehéz, hogy semmit sem tudnak arról, mi történhetett kedvencükkel. Minden reggel és este abban reménykednek, hogy végre hírt kapnak róla, és Mira visszatérhet hozzájuk.

300 ezer forintot kap, aki segít megtalálni Mirát

A gazdák 300 ezer forintos nyomravezetői jutalmat ajánlottak fel annak, akinek az információja valóban elvezet a kutya megtalálásához. Arra kérnek mindenkit, hogy ha Mirához hasonló francia bulldogot látnak, lehetőség szerint készítsenek róla fényképet, és haladéktalanul jelezzék nekik.

Az eltűnt kutyával kapcsolatban az alábbi telefonszámokon várják a bejelentéseket: 06 70 789 4539

06 30 583 0507

06 30 215 6210

06 20 393 4078

A család szerint akár egyetlen apró információ is közelebb viheti őket Mirához, ezért arra kérik az embereket, hogy osszák meg a keresés hírét.

Egy másik francia bulldognak is nyoma veszett a környéken

A seregélyesi családot az is aggasztja, hogy Denis, a Sárkesziről eltűnt francia bulldog sem került elő. A két eset között egyelőre nem igazoltak kapcsolatot, de a gazdák szerint a hasonlóságok miatt indokolt a fokozott figyelem.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy lopás áll-e a kutyák eltűnése mögött, vagy más körülmény vezetett a nyomtalan eltűnésükhöz. A családok mindenesetre abban bíznak, hogy a történetek minél több emberhez eljutnak, és valaki felismeri valamelyik négylábút.