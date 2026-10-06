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időjárás

Csütörtöktől már egészen más arcát mutathatja az időjárás – erre számíthatsz

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Folytatódik a napos, száraz és meleg idő, napközben akár 26 fokot is mérhetünk. A nyugodt időjárás azonban már nem tart sokáig: csütörtökön hullámzó front érkezik, amely többfelé esőt, záport és zivatart is hozhat.
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időjárásmeleg időfront

Kedden többségében felhőtlen időre számíthatunk, csak időnként jelenhetnek meg fátyolfelhők az égen, csapadék azonban ezekből sem várható. A légmozgás gyenge marad, sokfelé teljesen el is állhat a szél. A fordulatot a csütörtökön érező front hozhatja meg.

front
Akár 26 fok is lehet, majd betör a változás, ekkor érkezik a front.
Fotó: Mediaworks

Élvezze ki a napsütést: már közeleg a front, záporok és zivatarok jöhetnek

Az éjszaka már hűvös lesz: a legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 8 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, miközben a magasabban fekvő területeken, a vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében több fokkal enyhébb lehet a reggel.

Napközben ismét a napsütésé lesz a főszerep. Derült vagy fátyolfelhős, változatlanul száraz idő várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a délies szél.

A délutáni órákra jelentősen felmelegszik a levegő, a csúcshőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul.

Már közeleg a változás

A kellemes, meleg idő csütörtökig még kitart, közben azonban fokozatosan leépül a Kárpát-medence időjárását jelenleg meghatározó magas nyomás.
Csütörtökön és pénteken már egy hullámzó front határozhatja meg az időjárást, amelynek hatására többfelé megnő az eső, a zápor és a zivatar esélye. Ugyanakkor a csapadék mennyisége az ország nagy részén egyelőre nem ígérkezik jelentősnek.

 

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