Péniszfotó tűnt fel a Facebookján, lemondott Gádoros alpolgármestere

Lemondott Gádoros alpolgármestere, miután egy férfi nemi szervéről készült fénykép jelent meg a Facebook-oldalán. Az RTL Híradó információi szerint a fénykép csaknem egy órán keresztül volt látható, amíg le nem törölte azt.

Fotó: Pexels

A helyiek szerint a politikus privát üzenetben akarhatta elküldeni a fényképet, de véletlenül nyilvánosan osztotta meg.

Az RTL megkeresésére az alpolgármester azt állította, feltörték a profilját, és le akarják járatni. Állítja, a képet nem ő töltötte fel és nem is őt ábrázolja. Vezetői posztjáról lemondott, de az önkormányzati képviselői mandátumát megtartja.

„Tudomásul vettem az alpolgármester úr lemondását, amelyet személyes, családi okokkal indokolt. Az ő ügye magánügy, az őt érintő sajtóhíreket polgármesterként nem kívánom kommentálni” – válaszolta Szilágyi Tibor polgármester az RTL megkeresésére.