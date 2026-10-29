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gádoros

Péniszfotó tűnt fel a Facebookján, lemondott Gádoros alpolgármestere

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Lemondott Gádoros alpolgármestere, miután egy férfi nemi szervéről készült fotó jelent meg a Facebook-oldalán. A politikus szerint valaki le akarja járatni, neki nincs köze a képhez.
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gádorosnemi szervalpolgármester

Lemondott Gádoros alpolgármestere, miután egy férfi nemi szervéről készült fénykép jelent meg a Facebook-oldalán. Az RTL Híradó információi szerint a fénykép csaknem egy órán keresztül volt látható, amíg le nem törölte azt.  

Fotó: Pexels

A helyiek szerint a politikus privát üzenetben akarhatta elküldeni a fényképet, de véletlenül nyilvánosan osztotta meg. 

Az RTL megkeresésére az alpolgármester azt állította, feltörték a profilját, és le akarják járatni. Állítja, a képet nem ő töltötte fel és nem is őt ábrázolja. Vezetői posztjáról lemondott, de az önkormányzati képviselői mandátumát megtartja.

„Tudomásul vettem az alpolgármester úr lemondását, amelyet személyes, családi okokkal indokolt. Az ő ügye magánügy, az őt érintő sajtóhíreket polgármesterként nem kívánom kommentálni” – válaszolta Szilágyi Tibor polgármester az RTL megkeresésére. 

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