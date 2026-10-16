Három hónapja nincs gáz egy győri társasházban, 11 család maradt fűtés és meleg víz nélkül

Több mint három hónapja nincs fűtés, meleg víz és főzési lehetőség egy győri társasház 11 lakásában, miután gázszivárgás gyanúja miatt kikötötték a gázórákat. A szomszédos lépcsőházban már helyreállították a szolgáltatást, a Babits Mihály utca 28. szám alatt azonban továbbra is gáz nélkül élnek a lakók, köztük több idős nyugdíjas.

A leszerelt gázórák helyét mutatta meg az egyik Babits utcai lakó.

Fotó: Krizsán Csaba / Kisalföld

Július óta nincs gáz a társasházban

A lakók beszámolója szerint az MVM szakemberei 2026. július 9-én, gázszivárgás gyanúja miatt kötötték ki a gázórákat.

Azóta több mint három hónap telt el, de a 11 lakásban még mindig nem állították helyre a szolgáltatást.

A társasház lakói és a közös képviselő többször is keresték a szolgáltatót, ám állításuk szerint nem kaptak megfelelő tájékoztatást az ügy állásáról, a szükséges munkálatokról vagy a várható határidőkről.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a szomszédos, 26-os számú lépcsőházban szeptember 24-én már visszakapcsolták a gázt.

A lakók szerint az MVM belső rendszerében lezártként szerepelt az ügy, miközben a 28-as lépcsőház problémája megoldatlan maradt.

A hidegben egyre nehezebb a mindennapi élet

Az októberi lehűlés különösen nehéz helyzetbe hozta a társasház lakóit. Fűtés és meleg víz nélkül kell boldogulniuk, a gáz hiánya pedig a főzést is megnehezíti.

A lakóközösség szerint többen idősek, így különösen kiszolgáltatottak a hideg időjárásnak.

A Kisalföldnek nyilatkozó lakók arról számoltak be, hogy a mindennapok egyre kellemetlenebbé válnak. Egyikük például megfázott, mert hajmosás után nem tudta megfelelően megszárítani a haját.

A hatósághoz fordultak a lakók

Mivel a szolgáltató megkeresése és a benyújtott lakossági panasz ellenére sem tapasztaltak érdemi előrelépést, a társasház a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) fordult.

A lakók úgy vélik, elfogadhatatlan, hogy egy elhúzódó ügyintézés miatt ilyen hosszú ideig maradjanak alapvető közműszolgáltatások nélkül.

A Kisalföld az MVM-et is megkereste, hogy megtudja, miért húzódik el a gáz visszakapcsolása, és mikor rendeződhet a társasház helyzete. A portál közölte: amint megérkezik a szolgáltató válasza, beszámolnak róla.