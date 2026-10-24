Átrendeződött a gimnáziumok toplistája, egy vidéki iskola is a legjobbak közé került

A HVG idén is összeállította Magyarország 100 legjobb gimnáziumának rangsorát, ám ezúttal a módszertanon is változtattak. Emiatt a megszokottnál nagyobb előrelépések és visszaesések is történtek, noha az élmezőny iskolái jellemzően évről évre ugyanabból a körből kerülnek ki – vette észre a 24.hu.
A lista élén a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium végzett, a második helyet a Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium szerezte meg.
A harmadik helyre a veszprémi Lovassy László Gimnázium került, így először jutott vidéki intézmény a dobogóra.
Vidéki gimnáziumok is bekerültek a legjobbak közé
A portál megemlíti, hogy a legjobb tíz közé a Lovassyn kívül egyetlen vidéki iskola sem fért be, a húszas mezőnyben azonban már öt vidéki intézmény szerepel. A rangsorban található iskolák csaknem húsz százaléka egyházi fenntartású, a legjobb alapítványi vagy magániskola pedig idén is az Alternatív Közgazdasági Gimnázium lett, amely a 31. helyet szerezte meg.
A legnagyobb előrelépést a Gödöllői Török Ignác Gimnázium érte el: a tavalyi 73. helyről idén a 26. pozícióba került.
Az országos top 100-as listára összesen 15 új intézmény jutott fel.
Ez a tíz gimnázium vezeti a rangsort
A HVG az érettségi eredmények, a felvételi adatok és a kompetenciamérések alapján állította össze a 2027-es rangsort. Az első tíz helyezett:
- Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
- Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium
- Lovassy László Gimnázium, Veszprém
- Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
- ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Budapest
- VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium, Budapest
- Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest
- ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Budapest
- ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest
- Szent István Gimnázium, Budapest
A teljes, száz intézményt felsoroló rangsor a HVG oldalán érhető el.