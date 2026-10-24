Átrendeződött a gimnáziumok toplistája, egy vidéki iskola is a legjobbak közé került

A HVG idén is összeállította Magyarország 100 legjobb gimnáziumának rangsorát, ám ezúttal a módszertanon is változtattak. Emiatt a megszokottnál nagyobb előrelépések és visszaesések is történtek, noha az élmezőny iskolái jellemzően évről évre ugyanabból a körből kerülnek ki – vette észre a 24.hu.

Az idei gimnáziumi rangsort a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium vezeti

Fotó: MW

A lista élén a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium végzett, a második helyet a Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium szerezte meg.

A harmadik helyre a veszprémi Lovassy László Gimnázium került, így először jutott vidéki intézmény a dobogóra.

Vidéki gimnáziumok is bekerültek a legjobbak közé

A portál megemlíti, hogy a legjobb tíz közé a Lovassyn kívül egyetlen vidéki iskola sem fért be, a húszas mezőnyben azonban már öt vidéki intézmény szerepel. A rangsorban található iskolák csaknem húsz százaléka egyházi fenntartású, a legjobb alapítványi vagy magániskola pedig idén is az Alternatív Közgazdasági Gimnázium lett, amely a 31. helyet szerezte meg.

A legnagyobb előrelépést a Gödöllői Török Ignác Gimnázium érte el: a tavalyi 73. helyről idén a 26. pozícióba került.

Az országos top 100-as listára összesen 15 új intézmény jutott fel.

Ez a tíz gimnázium vezeti a rangsort

A HVG az érettségi eredmények, a felvételi adatok és a kompetenciamérések alapján állította össze a 2027-es rangsort. Az első tíz helyezett:

Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium Lovassy László Gimnázium, Veszprém Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Budapest VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium, Budapest Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Budapest ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest Szent István Gimnázium, Budapest

A teljes, száz intézményt felsoroló rangsor a HVG oldalán érhető el.