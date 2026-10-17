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göd

Teljes tűzijátéktilalom jöhet egy magyar városban

1 órája
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Göd egész területén megtilthatják a pirotechnikai eszközök, köztük a tűzijátékok és a petárdák használatát. A városvezetés az állatok, a lakosság és a környezet védelmével indokolja a tervezett szigorítást. A végső döntést október 22-én hozhatják meg.
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gödtilalomtűzijáték

Környezetvédelmi rendeletének módosításával vezetne be teljes körű pirotechnikai tilalmat Göd önkormányzata – írja a Hello Göd.

Ilyen volt az augusztus 20-i tűzijáték
Tűzijáték nélkül maradhat Göd (Illusztráció) / Fotó: ORIGÓ

Betilthatják a tűzijátékot és a petárdát Göd teljes területén

Az előterjesztés alapján a szabályozás a város teljes közigazgatási területére vonatkozna, és egyaránt érintené a tűzijátékokat, a petárdákat, valamint más pirotechnikai eszközöket.

A kezdeményezést Göd kertvárosi jellegével és az állattartók magas számával indokolják. A hang- és fényhatások ugyanis nemcsak a környéken élőket zavarhatják, hanem komoly stresszt okozhatnak a házi- és vadállatoknak is.

Az állatokat és a lakosságot is védenék

A tervezett tilalom célja a zajterhelés mérséklése, a levegőbe kerülő vegyi anyagok mennyiségének csökkentése és a pirotechnikai eszközök használatából eredő balesetek megelőzése.

A rendeletmódosítás azonban még nem lépett hatályba. A gödi képviselő-testület október 22-én dönthet az előterjesztés elfogadásáról.

 

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