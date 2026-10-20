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gránát

Újabb II. világháborús gránát került elő: egy építkezés során találták meg a robbanótestet

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Október 19-én érkezett a rendőrségi bejelentés a Magyar Honvédség Tűzszerész Ügyeletére, hogy Üllő és Vecsés határánál egy építkezés során egy feltételezett robbanótest került elő. A tűzszerész járőr parancsnoka megállapította, hogy egy 8,8 cm-es német II. világháborús tüzérségi repeszgránátot találtak kilőtt állapotban, amely a kijelölt helyszínen megsemmisítésre került.
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gránátVecsésüllő1 Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezredrobbanótest

II. világháborús tüzérségi repeszgránát került elő egy építkezés során. Az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred Facebook-oldalán számoltak be arról, hogy október 19-én rendőrségi bejelentés érkezett a Magyar Honvédség Tűzszerész Ügyeletére arról, hogy egy feltételezett robbanótest került elő Üllő és Vecsés határánál.

Újabb II. világháborús gránát került elő / Fotó: MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred

 Újabb II. világháborús gránát került elő

A helyszínre kiérkező tűzszerész járőr parancsnoka, Pap Ferenc főtörzsőrmester megállapította, hogy egy 8,8 cm-es német II. világháborús tüzérségi repeszgránátot találtak kilőtt állapotban. A talált eszköz ezután a kijelölt helyen megsemmisítésre került.

A közelmúltban egy, az Osztrák–Magyar Monarchia korából származó páncéltörő gránát került elő egy székesfehérvári építkezésen. A robbanótestet rendőri felvezetéssel egy kijelölt robbantási területre szállították. Az intézkedés idejére a rendőrség a Zrínyi utcát a bejelentés helyétől számított 150 méteres szakaszon lezárta, az építkezésen dolgozó közel 100 munkásnak pedig el kellett hagynia a területet.


 


 

 

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