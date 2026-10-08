Robbanótestet találtak egy székesfehérvári építkezésen

Egy, az Osztrák–Magyar Monarchia korából származó páncéltörő gránát került elő egy székesfehérvári építkezésen. A feltételezett robbanótestről a Magyar Honvédség Tűzszerész Ügyeletét értesítették.

Váratlan veszélyre bukkantak a munkások egy székesfehérvári építkezésen: egy kilőtt, 66 milliméteres páncéltörő gránát került elő a földből.

Fotó: MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred

A gránát miatt közel száz munkásnak kellett elhagynia a területet

A Zrínyi utcában zajló munkálatok közben talált eszközt Pap Ferenc főtörzsőrmester, a helyszínre érkező tűzszerész járőr parancsnoka azonosította.

Megállapította, hogy egy 66 milliméteres, kilőtt állapotú páncéltörő gránátról van szó, amely még az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származik.

A robbanótestet rendőri felvezetéssel egy kijelölt robbantási területre szállították.

Egy építkezésen került elő a több mint százéves robbanótest Székesfehérváron.

Fotó: MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred

Az intézkedés idejére a rendőrség a Zrínyi utcát a bejelentés helyétől számított 150 méteres szakaszon lezárta, az építkezésen dolgozó közel 100 munkásnak pedig el kellett hagynia a területet – közölte közösségi oldalán a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezrede.