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tűzszerész

Robbanótestet találtak egy székesfehérvári építkezésen

8 perce
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Páncéltörő gránátot találtak egy székesfehérvári építkezésen, amely még az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származik. A veszélyes eszközt tűzszerészek szállították el.
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tűzszerészhonvéd tűzszerész és hadihajós ezredépítkezés

Egy, az Osztrák–Magyar Monarchia korából származó páncéltörő gránát került elő egy székesfehérvári építkezésen. A feltételezett robbanótestről a Magyar Honvédség Tűzszerész Ügyeletét értesítették.

gránát
Váratlan veszélyre bukkantak a munkások egy székesfehérvári építkezésen: egy kilőtt, 66 milliméteres páncéltörő gránát került elő a földből.
Fotó: MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred

A gránát miatt közel száz munkásnak kellett elhagynia a területet

A Zrínyi utcában zajló munkálatok közben talált eszközt Pap Ferenc főtörzsőrmester, a helyszínre érkező tűzszerész járőr parancsnoka azonosította. 

Megállapította, hogy egy 66 milliméteres, kilőtt állapotú páncéltörő gránátról van szó, amely még az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származik.

A robbanótestet rendőri felvezetéssel egy kijelölt robbantási területre szállították.

Egy építkezésen került elő a több mint százéves robbanótest Székesfehérváron.
Fotó: MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred

Az intézkedés idejére a rendőrség a Zrínyi utcát a bejelentés helyétől számított 150 méteres szakaszon lezárta, az építkezésen dolgozó közel 100 munkásnak pedig el kellett hagynia a területet – közölte közösségi oldalán a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezrede.

 

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