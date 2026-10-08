Október 14-étől éjszakánként félpályás útlezárásra és jelzőlámpás forgalomirányításra kell számítani a felújítás alatt álló Gubacsi közúti hídon - közölte a Budapest Közút Zrt. csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint október 14. és november 15. között a dilatációs szerkezetek cseréjét végzik. A munkálatok nem érintik a nappali csúcsidőszakot.

Éjszakai félpályás útlezárás mellett folytatódik a Gubacsi híd felújítása / Fotó: BKK

Éjszakai félpályás útlezárás mellett folytatódik a Gubacsi híd felújítása

Jövő szerdától 22.00 óra és 6.00 óra között a hídon a forgalom félpályán, váltakozó irányban, jelzőlámpás irányítás mellett haladhat. Napközben mindkét forgalmi sáv teljes szélességében járható lesz "fekvőrendőr szerű" ideiglenes áthidaló szerkezeteken keresztül. A gyalogosok és kerékpárosok a Gubacsi vasúti híd járdáján tudnak átkelni a jelenlegi forgalmi rend szerint.

A Budapest Közút Zrt. közölte: a nyár végén indított beruházás az előre meghatározott ütemterv szerint halad, a rekonstrukció tervezetten november 15-én fejeződik be.