Gyalogtúra Gibraltárig: több ezer kilométeres útra indult a komáromi férfi, már Veronáig jutott

Róbert szeptember 18-án indult el az észak-komáromi Európa udvartól, hogy gyalog tegye meg a Gibraltárig tervezett, mintegy 3800 kilométeres utat. Az első hetekben Magyarországon és Szlovéniában haladt keresztül, szeptember végére pedig már 560 kilométert teljesített, amikor a szlovéniai Postojnába érkezett.

A több ezer kilométeres gyalogtúra során Róbert útjába került Trieszt, Treviso, Padova és Verona is

Fotó: Facebook/Gibraltár Komárom

Azóta tovább folytatta az útját, és október elején már az olasz tengerparton járt. A hosszú menetelés közben nemcsak a kilométereket gyűjti, hanem a környék nevezetességeit is felfedezi, élményeiről pedig rendszeresen beszámol a közösségi oldalán.

Az Adria partján is megpihent

Október 1-jén Róbert már Triesztből jelentkezett be. A Postojna és Opicina közötti, 40,7 kilométeres szakasz után a városban sikerült szállást találnia.

A gyaloglás mellett a tengerparti környezetet is megmutatta követőinek: Trieszt utcáiról, tereiről és vízpartjáról is osztott meg fényképeket – írja a KEMMA.

A Barcola strandon szintén megállt pihenni, így az Adria látványa is része lett az útjának.

Később San Giorgio di Nogaro felé vette az irányt, ahová az Opicinából megtett, 54 kilométeres szakasz után érkezett meg. Itt a San Giorgio Hotel szállással és reggelivel segítette a túrázót.

Pizzával is megvendégelték Olaszországban

Az olaszországi út során Róbert több helyi támogatóval is találkozott. Palmanovában az Al Gambero étteremben látták vendégül, ahol pizzával kínálták meg. A férfi a közösségi oldalán köszönte meg Carolina Citarella meghívását, és arról írt, hogy kellemes, barátságos helyen járt, ahol nagyon finom volt az étel.

A szállások biztosítása szintén fontos segítséget jelent számára, hiszen a több ezer kilométeres vállalkozás során minden pihenési lehetőség számít. Az eddigi állomások között a San Giorgio Hotel mellett a trevisói Nomad Hostel és a padovai AgriCamping Padova is szerepel, ahol szállást kapott.

Rómeó és Júlia városát is felfedezte

Róbert legutóbbi bejegyzései már Veronából érkeztek.

A történelmi városban felkereste a híres arénát és Júlia házát is, amely Shakespeare Rómeó és Júlia című tragédiája révén vált világszerte ismertté.

A túrázó a Garda-tónál szintén megállt, és a tóparton készült fényképet is megosztott követőivel. A felvételek alapján a hosszú gyaloglás mellett arra is szakít időt, hogy megismerje az útjába eső városokat és természeti látványosságokat.