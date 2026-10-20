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gyurkó szilvia

Válaszolt a minisztérium a gyermekpszichiáterek felháborodására Gyurkó Szilvia kijelentése után

59 perce
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Gyurkó Szilvia államtitkár kijelentése, miszerint a pszichiáterek túlgyógyszerezik a gyerekeket, szakmai vitát váltott ki, amelyben a pszichiáterek visszautasították a szerintük leegyszerűsítő vádakat. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a probléma nem egyes szereplők hibájából, hanem az évtizedek óta fennálló szakember- és kapacitáshiányból fakad, ezért közös megoldáskeresésre van szükség.
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gyurkó szilviagyógyszeres kezelésgyermekpszichológus

Éles szakmai vita alakult ki a gyermekvédelem és a gyermekpszichiátria területén, miután az Index beszámolt arról, hogy Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár az SOS Gyermekfalvak konferenciáján a rendszer súlyos hiányosságaira hívta fel a figyelmet. Elmondása szerint nyolc megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter, ezért sok mentális nehézségekkel küzdő fiatal nem jut megfelelő ellátáshoz, miközben jelentősen nőtt a gyógyszeres kezelésre szoruló gyermekek száma.

Válaszolt a minisztérium a gyermekpszichiáterek felháborodására Gyurkó Szilvia kijelentése után
Válaszolt a minisztérium a gyermekpszichiáterek felháborodására Gyurkó Szilvia kijelentése után. Fotó: Facebook/Kátai-Németh Vilmos

Látjuk a túlgyógyszerezést – kérdés, hogy ez tüneti vagy csúnyán mondva kényelmi kezelés.

- fogalmazott Gyurkó Szilvia a konferencián.

A Magyar Gyermekpszichiátria és Társszakmák Társasága (MAGYIPETT) és a Szakmai Kollégium közös állásfoglalásban utasította vissza Gyurkó Szilvia kijelentéseit, amelyeket leegyszerűsítőnek és bűnbakképzőnek tartanak. A szakemberek elismerték, hogy úgynevezett ellátási sivatagok léteznek, de hangsúlyozták, hogy a gyógyszeres kezelések szigorú orvosi protokollok alapján történnek, a problémák megoldásához pedig több finanszírozásra, szakemberre és fejlesztésre van szükség.

Álláspontjuk szerint az ellátás romlása az elmúlt két évtized rendszerszintű mulasztásainak következménye. A szakemberek több javaslatot is megfogalmaztak a helyzet rendezésére, köztük a megelőzés és a járóbeteg-ellátás megerősítését és az ellátás tényleges költségeihez igazodó finanszírozást.

Válaszolt a minisztérium a gyermekpszichiátereknek

Az Index megkeresésére a minisztérium elárulta, hogy Gyurkó Szilvia a gyermekvédelmi rendszer feltárása során szerzett személyes tapasztalatait osztotta meg a konferencián, nem pedig a gyermekpszichiátereket kívánta hibáztatni. Hangsúlyozták, hogy a gyermekvédelemben élő fiatalok közül sokan súlyos traumákat és bántalmazást éltek át, ezért viselkedési problémáik kezeléséhez több nevelőre, pszichológusra, gyermekpszichiáterre és megfelelő terápiás ellátásra lenne szükség.

A terepen dolgozók beszámolói szerint előfordul, hogy a szakemberhiány és a túlterheltség miatt a gyógyszeres kezelés válik a legkönnyebben hozzáférhető segítséggé, miközben a szükséges egyéni terápiák elmaradnak, a gyógyszerezés felülvizsgálata nehézkes, vagy a kontroll inkább adminisztratív jellegű. Különösen aggasztó, ha a gyermeknek nincs valódi lehetősége elmondani, hogyan éli meg a kezelést, milyen mellékhatásokat tapasztal

- írta a tárca, hozzátéve, hogy a gyógyszeres kezelés indokolt és nélkülözhetetlen része lehet a gyermekpszichiátriai ellátásnak.

Kiemelték, hogy nem a készítmények alkalmazásával van a probléma, hanem azzal, ha a komplex ellátás más elemei nem hozzáférhetők.

Nem a gyermekpszichiátereket kívánjuk bűnbakká tenni. Ha meg kell neveznünk a probléma fő forrását, az a hosszú évek alatt kialakult szakember- és kapacitáshiány, a gyermekvédelemben és az egészségügyben egyaránt. Ez nemcsak a gyerekeket, hanem az értük dolgozó, gyakran erejükön felül teljesítő szakembereket is sújtja.

Mi lesz a gyermekpszichiáterek javaslataival?

Az államtitkárság több ponton egyetért a gyermekpszichiátriai szakmai szervezetek javaslataival, különösen a finanszírozási problémák, a szakemberhiány és az ellátás egyenlőtlenségeinek kezelésében.

A minisztérium emlékeztetett a 9,5 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramra, amelyből 6 milliárdot szakmai fejlesztésekre fordítanak, emellett regionális szakértői csapatokat hoznak létre, és bővítik a speciális ellátásokat. Hangsúlyozták, hogy a gyermekeknek nem csupán gyógyszerre vagy férőhelyre, hanem a problémáik valódi okait kezelő, személyre szabott segítségre van szükségük.

A minisztérium szerint a szakmai nézeteltérés lehetőséget teremthet a hosszú távú együttműködésre, ezért elengedhetetlennek tartják a gyermekvédelmi és az egészségügyi terület közötti párbeszédet.

A gyermekvédelem és a gyermekpszichiátria nem egymással szemben álló területek. Ugyanazokért a gyerekekért dolgozunk, és egyik terület sem tudja a másik nélkül megoldani a felhalmozódott problémákat. Nem az a kérdés, hogy ki a hibás, hanem az, hogyan érjük el, hogy egyetlen gyerek se maradjon megfelelő segítség nélkül azért, mert nincs szakember, nincs idő, vagy nincs elegendő kapacitás a kezelésére

- írta a minisztérium.

 

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