Éles szakmai vita alakult ki a gyermekvédelem és a gyermekpszichiátria területén, miután az Index beszámolt arról, hogy Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár az SOS Gyermekfalvak konferenciáján a rendszer súlyos hiányosságaira hívta fel a figyelmet. Elmondása szerint nyolc megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter, ezért sok mentális nehézségekkel küzdő fiatal nem jut megfelelő ellátáshoz, miközben jelentősen nőtt a gyógyszeres kezelésre szoruló gyermekek száma.

Válaszolt a minisztérium a gyermekpszichiáterek felháborodására Gyurkó Szilvia kijelentése után. Fotó: Facebook/Kátai-Németh Vilmos

Látjuk a túlgyógyszerezést – kérdés, hogy ez tüneti vagy csúnyán mondva kényelmi kezelés.

- fogalmazott Gyurkó Szilvia a konferencián.

A Magyar Gyermekpszichiátria és Társszakmák Társasága (MAGYIPETT) és a Szakmai Kollégium közös állásfoglalásban utasította vissza Gyurkó Szilvia kijelentéseit, amelyeket leegyszerűsítőnek és bűnbakképzőnek tartanak. A szakemberek elismerték, hogy úgynevezett ellátási sivatagok léteznek, de hangsúlyozták, hogy a gyógyszeres kezelések szigorú orvosi protokollok alapján történnek, a problémák megoldásához pedig több finanszírozásra, szakemberre és fejlesztésre van szükség.

Álláspontjuk szerint az ellátás romlása az elmúlt két évtized rendszerszintű mulasztásainak következménye. A szakemberek több javaslatot is megfogalmaztak a helyzet rendezésére, köztük a megelőzés és a járóbeteg-ellátás megerősítését és az ellátás tényleges költségeihez igazodó finanszírozást.

Válaszolt a minisztérium a gyermekpszichiátereknek

Az Index megkeresésére a minisztérium elárulta, hogy Gyurkó Szilvia a gyermekvédelmi rendszer feltárása során szerzett személyes tapasztalatait osztotta meg a konferencián, nem pedig a gyermekpszichiátereket kívánta hibáztatni. Hangsúlyozták, hogy a gyermekvédelemben élő fiatalok közül sokan súlyos traumákat és bántalmazást éltek át, ezért viselkedési problémáik kezeléséhez több nevelőre, pszichológusra, gyermekpszichiáterre és megfelelő terápiás ellátásra lenne szükség.

A terepen dolgozók beszámolói szerint előfordul, hogy a szakemberhiány és a túlterheltség miatt a gyógyszeres kezelés válik a legkönnyebben hozzáférhető segítséggé, miközben a szükséges egyéni terápiák elmaradnak, a gyógyszerezés felülvizsgálata nehézkes, vagy a kontroll inkább adminisztratív jellegű. Különösen aggasztó, ha a gyermeknek nincs valódi lehetősége elmondani, hogyan éli meg a kezelést, milyen mellékhatásokat tapasztal

- írta a tárca, hozzátéve, hogy a gyógyszeres kezelés indokolt és nélkülözhetetlen része lehet a gyermekpszichiátriai ellátásnak.