Válaszolt a minisztérium a gyermekpszichiáterek felháborodására Gyurkó Szilvia kijelentése után

Éles szakmai vita alakult ki a gyermekvédelem és a gyermekpszichiátria területén, miután az Index beszámolt arról, hogy Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár az SOS Gyermekfalvak konferenciáján a rendszer súlyos hiányosságaira hívta fel a figyelmet. Elmondása szerint nyolc megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter, ezért sok mentális nehézségekkel küzdő fiatal nem jut megfelelő ellátáshoz, miközben jelentősen nőtt a gyógyszeres kezelésre szoruló gyermekek száma.
Látjuk a túlgyógyszerezést – kérdés, hogy ez tüneti vagy csúnyán mondva kényelmi kezelés.
- fogalmazott Gyurkó Szilvia a konferencián.
A Magyar Gyermekpszichiátria és Társszakmák Társasága (MAGYIPETT) és a Szakmai Kollégium közös állásfoglalásban utasította vissza Gyurkó Szilvia kijelentéseit, amelyeket leegyszerűsítőnek és bűnbakképzőnek tartanak. A szakemberek elismerték, hogy úgynevezett ellátási sivatagok léteznek, de hangsúlyozták, hogy a gyógyszeres kezelések szigorú orvosi protokollok alapján történnek, a problémák megoldásához pedig több finanszírozásra, szakemberre és fejlesztésre van szükség.
Álláspontjuk szerint az ellátás romlása az elmúlt két évtized rendszerszintű mulasztásainak következménye. A szakemberek több javaslatot is megfogalmaztak a helyzet rendezésére, köztük a megelőzés és a járóbeteg-ellátás megerősítését és az ellátás tényleges költségeihez igazodó finanszírozást.
Válaszolt a minisztérium a gyermekpszichiátereknek
Az Index megkeresésére a minisztérium elárulta, hogy Gyurkó Szilvia a gyermekvédelmi rendszer feltárása során szerzett személyes tapasztalatait osztotta meg a konferencián, nem pedig a gyermekpszichiátereket kívánta hibáztatni. Hangsúlyozták, hogy a gyermekvédelemben élő fiatalok közül sokan súlyos traumákat és bántalmazást éltek át, ezért viselkedési problémáik kezeléséhez több nevelőre, pszichológusra, gyermekpszichiáterre és megfelelő terápiás ellátásra lenne szükség.
A terepen dolgozók beszámolói szerint előfordul, hogy a szakemberhiány és a túlterheltség miatt a gyógyszeres kezelés válik a legkönnyebben hozzáférhető segítséggé, miközben a szükséges egyéni terápiák elmaradnak, a gyógyszerezés felülvizsgálata nehézkes, vagy a kontroll inkább adminisztratív jellegű. Különösen aggasztó, ha a gyermeknek nincs valódi lehetősége elmondani, hogyan éli meg a kezelést, milyen mellékhatásokat tapasztal
- írta a tárca, hozzátéve, hogy a gyógyszeres kezelés indokolt és nélkülözhetetlen része lehet a gyermekpszichiátriai ellátásnak.
Kiemelték, hogy nem a készítmények alkalmazásával van a probléma, hanem azzal, ha a komplex ellátás más elemei nem hozzáférhetők.
Nem a gyermekpszichiátereket kívánjuk bűnbakká tenni. Ha meg kell neveznünk a probléma fő forrását, az a hosszú évek alatt kialakult szakember- és kapacitáshiány, a gyermekvédelemben és az egészségügyben egyaránt. Ez nemcsak a gyerekeket, hanem az értük dolgozó, gyakran erejükön felül teljesítő szakembereket is sújtja.
Mi lesz a gyermekpszichiáterek javaslataival?
Az államtitkárság több ponton egyetért a gyermekpszichiátriai szakmai szervezetek javaslataival, különösen a finanszírozási problémák, a szakemberhiány és az ellátás egyenlőtlenségeinek kezelésében.
A minisztérium emlékeztetett a 9,5 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramra, amelyből 6 milliárdot szakmai fejlesztésekre fordítanak, emellett regionális szakértői csapatokat hoznak létre, és bővítik a speciális ellátásokat. Hangsúlyozták, hogy a gyermekeknek nem csupán gyógyszerre vagy férőhelyre, hanem a problémáik valódi okait kezelő, személyre szabott segítségre van szükségük.
A minisztérium szerint a szakmai nézeteltérés lehetőséget teremthet a hosszú távú együttműködésre, ezért elengedhetetlennek tartják a gyermekvédelmi és az egészségügyi terület közötti párbeszédet.
A gyermekvédelem és a gyermekpszichiátria nem egymással szemben álló területek. Ugyanazokért a gyerekekért dolgozunk, és egyik terület sem tudja a másik nélkül megoldani a felhalmozódott problémákat. Nem az a kérdés, hogy ki a hibás, hanem az, hogyan érjük el, hogy egyetlen gyerek se maradjon megfelelő segítség nélkül azért, mert nincs szakember, nincs idő, vagy nincs elegendő kapacitás a kezelésére
- írta a minisztérium.