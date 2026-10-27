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Apró trükk, mielőtt kilátogatnál a temetőbe: így hosszabbíthatod meg a gyertya égési idejét

1 órája
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Közeleg a mindenszentek és halottak napja, amikor lerójuk tiszteletünket elhunyt szeretteink előtt. Ekkor többnyire virágot viszünk a temetőbe, illetve néhány gyertya meggyújtásával is megemlékezünk. A gyertyák égési ideje azonban sokszor igen rövid, néha pedig elég egy erősebb széllökés is ahhoz, hogy kialudjanak. Szerencsére akad néhány módszer, amivel meghosszabbíthatjuk ezt az égési időt: mutatjuk, hogyan!
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gyertyahalottak napjatemetőmindenszentek

Lassan itt a mindenszentek és a halottak napja, a boltok polcai pedig már tele vannak különféle mintájú és színű gyertyákkal, illetve mécsesekkel, amiket a tisztelet és a megemlékezés jeléül helyezhetünk el elhunyt szeretteink sírján: ezek azonban gyakran sokkal előbb kialszanak, mint azt szeretnénk. Szerencsére akad néhány olyan házi praktika, amikkel meghosszabbíthatjuk a gyertya égési idejét: mutatjuk, hogyan! 

gyász, gyertya, Bruce Leung
Így lehet meghosszabbítani a gyertya égési idejét / Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Így lehet meghosszabbítani a gyertya égési idejét

Az első módszer az, ha lehűtjük a viaszbetétet, mielőtt kivisszük a temetőbe. A legegyszerűbb, ha berakjuk néhány órára a fagyasztóba, vagy a hűtőszekrénybe. A fagypont alatti hőmérsékletnek hála a viaszmassza besűrűsödik és megkeményedik, ezáltal sokkal lassabban olvad, és maga a kanóc is tartósabbá, illetve lángállóbbá válik.

Egy másik, igen egyszerű trükk a hagyományos asztali só használata. Ennek lényege az, hogy egy csipet sót kell szórni a kanóc köré, közvetlenül a meggyújtás előtt. Ez természetes, lassabb olvadási folyamatként működik – a paraffin stabilabbá válik, és a láng kisebb, egyenletesebb sugárban ég, ami jelentősen meghosszabbíthatja a betét élettartamát. Vigyázni kell azonban a mennyiséggel, mert a túl vastag sóréteg megfojthatja a kanócot.

Egy harmadik módszerhez nem kell más, mint egy olló. A gyertyagyártók ugyanis gyakran túl hosszúra hagyják a kanócot, ami magas, lengedező lángot eredményez. Az ilyen láng gyorsan olvasztja a viaszt, és fekete koromfoltot hoz létre a lámpás falán. Mielőtt tehát meggyújtanánk, rövidítsük meg a kanócot úgy, hogy legfeljebb egy centiméterrel nyúljon ki a felületből, és tökéletesen egyenesen álljon. Ez megakadályozza a lámpás falainak egyenetlen égését és a korom kialakulását.

(Via)

Mindenszentek és a halottak napja Magyarországon hosszú évszázadok óta a megemlékezés, az elmélkedés és a tiszteletadás ünnepe. A temetőlátogatás és a gyertyagyújtás mellett sok régi hiedelem és vallásos szertartás kapcsolódik ehhez a naphoz, amikor az emberek kifejezik a tiszteletüket az elhunytak iránt, és próbálják megőrizni a kapcsolatot a „túlvilággal”. Ezekről IDE KATTINTVA olvashatsz részletesebben!


 

 


 

 

 

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