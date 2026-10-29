ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jogosítványhoz kötik a roller használatát

Rendkívüli

A kényszerintézkedés nem lehet megalázó, megfélemlítő politikai látványosság – több mint 30 közéleti szereplő tiltakozik

gyógyszer

Eltűnt a patikákból két fontos gyógyszer is, sok magyar beteget érinthet a hiány

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Európa több országában akadozik a Kreon és a Pangrol hasnyálmirigyenzim-pótló készítmények ellátása. A gyógyszerhiány Magyarországon is érezhető, a két készítménynek pedig nincs könnyen hozzáférhető helyettesítője.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyógyszerkreonbeteg

A gyógyszerhiány hátterében elsősorban a korlátozott gyártási kapacitás és a növekvő kereslet áll – mondta a Vaol.hu-nak ifj. dr. Németh Ákos, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas Megyei Szervezetének elnöke. A Kreont és a Pangrolt olyan betegek alkalmazzák, akiknek a szervezete nem termel elegendő emésztőenzimet.

gyógyszerhiány
Gyógyszerhiány: Ausztriáig mehetnek a betegek a gyógyszerükért.
Fotó: Szakony Attila  / MW

Gyógyszerhiány: hiába keresik a betegek a Kreont és a Pangrolt a patikákban

Az Európai Gyógyszerügynökség tájékoztatása alapján a Kreon gyártási nehézségei várhatóan 2027 első felében enyhülhetnek. Addig időszakos készlethiány fordulhat elő. A magyar gyógyszeradatbázisban több Kreon-kiszerelés korlátozottan elérhetőként szerepel, a probléma megszűnésének pontos időpontja azonban nem ismert.

Németh Ákos azt javasolja, hogy aki az egyik patikában nem jut hozzá a felírt készítményhez, érdeklődjön más gyógyszertáraknál is. A patikák eltérő nagykereskedőktől rendelhetnek, ezért előfordulhat, hogy máshol még van készlet. Egyes gyógyszertárak várólistát is vezetnek, és értesítik a betegeket, amikor új szállítmány érkezik.

Gyógyszer- vagy terápiaváltásról kizárólag a kezelőorvossal egyeztetve lehet dönteni. 

Vasi betegek számára az ausztriai kiváltás is lehetőség lehet, ehhez azonban papíralapú recept szükséges. Külföldön az ottani teljes árat kell megfizetni, és a készlet sem garantált, ezért indulás előtt célszerű telefonon érdeklődni a kiválasztott gyógyszertárnál.

 

 

Szóljon hozzá!