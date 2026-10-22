Fontos változás jön a patikákban: így alakul a nyitvatartás a hosszú hétvégén

A hosszú hétvége a gyógyszertárak nyitvatartását is érinti. Az NNGYK tájékoztatása szerint október 23-án a gyógyszerellátást jellemzően kizárólag a 0–24 órás, az ünnepnapokon is nyitva tartó, illetve az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárak biztosítják.

Változik a gyógyszertárak nyitvatartása. Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország

Sok gyógyszertár zárva lesz október 23-án

Október 24-én a pihenőnapokon működő patikák általában csak délig várják a vásárlókat, és nem a megszokott szombati nyitvatartás szerint dolgoznak. Dél után már az ügyeletes vagy készenléti gyógyszertárakat lehet felkeresni.

A nyitva tartó patikák címe és telefonszáma település vagy vármegye szerint is megkereshető az NNGYK gyógyszertárkeresőjében, valamint az Egészségablak alkalmazásban.

A zárva tartó gyógyszertárak bejáratánál fel kell tüntetni a legközelebbi ügyeletes vagy folyamatosan működő patika adatait és nyitvatartását, továbbá a legközelebbi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet elérhetőségét is.

Az NNGYK arra kéri a lakosságot, hogy időben szerezzék be rendszeresen szedett gyógyszereiket. A családoknak érdemes ellenőrizniük az otthoni láz- és fájdalomcsillapítók, torokfertőtlenítők, orrcseppek, valamint köhögés elleni készítmények mennyiségét is.