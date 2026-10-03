Titokzatos hajóroncs rejtőzhet a Duna mélyén, különös leletre bukkantak a Medvei hídnál – videó

A hajóroncsnak tűnő leletet a Felvidéki Betyárok nevű Facebook-oldal mutatta be videóban. A csapat eredetileg egy homokba ágyazódott vasmacskát próbált kiszabadítani, az ásás során azonban egyre több, összefüggőnek tűnő elem került elő.

A hajóroncsot a Felvidéki Betyárok nevű Facebook-oldal mutatta be

Fotó: Facebook/Felvidéki Betyárok

A feltárás közben vastag faelemek, gerendákra emlékeztető részek és erősen korrodálódott fémdarabok váltak láthatóvá.

A megtalálók szerint ezek akár egy hajótesthez is tartozhatnak.

A helyszínen nagyjából egy méteres körzetben sikerült eltávolítani a hordalékot, ám a szerkezet jelentős része továbbra is a homok és kavics alatt maradt. A munka közben a víz is beszivárgott a kiásott területre, ezért nem tudták tovább folytatni a feltárást.

Még nem tudni, valóban hajóroncsot találtak-e

Bár a látottak alapján felmerült, hogy egy régi hajó maradványai kerültek elő, ezt egyelőre szakértő nem erősítette meg. A lelet korát, eredetét és azt sem sikerült meghatározni, hogy pontosan milyen célra szolgált egykor.

A felfedezők ezért arra is kíváncsiak, hogy mi rejtőzhet még a hordalék alatt – írja a KEMMA.

A különös maradvány már nevet is kapott: a megtalálók „Betyárok Kísértethajójának” nevezték el.

Azt kérik, hogy senki ne másszon rá, ne próbálja meg szétszedni vagy elvinni a lelet darabjait.

A videó itt tekinthető meg.

Nem ez az első hajóroncs a környéken

A Medve környéki Duna-szakaszon már korábban is előkerült hajóroncs. A nyári rendkívüli aszály idején annyira leapadt a folyó, hogy a medvei átkelő közelében egy második világháborúhoz köthető roncs szinte teljes egészében láthatóvá vált.

A korábban felfedezett maradványt feltehetően a szovjet Dunai Flottilla egyik ágyúnaszádjához kötik. A feltételezések szerint a hajó 1945-ben, Pozsony és Komárom között futhatott aknára. A közelben található szovjet katonai emlékmű pedig az aknaveszély elleni küzdelemben életüket vesztett tengerészeknek állít emléket.