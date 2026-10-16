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független közmédia testület

Hal Melinda klinikai szakpszichológust jelölte a Független Közmédia Testületbe a Mi Hazánk

25 perce
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Hal Melinda klinikai szakpszichológust és közgazdászt jelölte a Mi Hazánk a Független Közmédia Testületbe a pénteki határidőig. Hal Melinda a párt szerint a lelki egészség és a gyermekek digitális védelmének szakértője, és a jelöléssel a közmédia kiegyensúlyozottabb tájékoztatását szeretnék elősegíteni.
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független közmédia testületMi HazánkHal Melinda

A jelölést Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke jelentette be Facebook-oldalán. A politikus közlése szerint Hal Melinda évente 1000–1500 alkalommal szerepel hazai és nemzetközi médiában. 

Hal Melinda klinikai szakpszichológus, közgazdász
Hal Melinda klinikai szakpszichológust és közgazdászt jelölte a Mi Hazánk a Független Közmédia Testületbe
Fotó: Facebook/Novák Előd

Korábban előadást is tartott a párt értelmiségi holdudvarához kötődő Fekete István Szabadegyetemen, ahol a modern kori mentális stabilitásról beszélt.

Novák Előd bejegyzése szerint a párt célja, hogy az eddigi egyoldalúnak tartott tájékoztatás helyett kiegyensúlyozottabb közmédia jöjjön létre, átláthatóbb és költséghatékonyabb működéssel.

Hal Melinda szerint súlyosbodik a magyar fiatalok lelki állapota

A digitális világ, a családi kapcsolatok gyengülése és az egymást követő válságok is komoly terhet rónak a fiatalokra. A fiatalok lelki állapota folyamatosan romlik, miközben egyre súlyosabb problémát jelentenek a kötődési nehézségek, a szorongás és az elmagányosodás – hívta fel a figyelmet Hal Melinda klinikai szakpszichológus, közgazdász.

 

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