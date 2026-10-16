Hal Melinda klinikai szakpszichológust jelölte a Független Közmédia Testületbe a Mi Hazánk

A jelölést Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke jelentette be Facebook-oldalán. A politikus közlése szerint Hal Melinda évente 1000–1500 alkalommal szerepel hazai és nemzetközi médiában.
Korábban előadást is tartott a párt értelmiségi holdudvarához kötődő Fekete István Szabadegyetemen, ahol a modern kori mentális stabilitásról beszélt.
Novák Előd bejegyzése szerint a párt célja, hogy az eddigi egyoldalúnak tartott tájékoztatás helyett kiegyensúlyozottabb közmédia jöjjön létre, átláthatóbb és költséghatékonyabb működéssel.
Hal Melinda szerint súlyosbodik a magyar fiatalok lelki állapota
A digitális világ, a családi kapcsolatok gyengülése és az egymást követő válságok is komoly terhet rónak a fiatalokra. A fiatalok lelki állapota folyamatosan romlik, miközben egyre súlyosabb problémát jelentenek a kötődési nehézségek, a szorongás és az elmagányosodás – hívta fel a figyelmet Hal Melinda klinikai szakpszichológus, közgazdász.