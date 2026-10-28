Halottak napja: fontos üzenetet kaptak a magyarok, erről senki ne feledkezzen meg

Halottak napja alkalmából különleges felhívással fordult a magyarokhoz a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Arra kérik az embereket, hogy elhunyt szeretteik mellett azokról a katonákról se feledkezzenek meg, akik életüket áldozták a hazáért.
A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) arra kéri az embereket, hogy halottak napja alkalmából a hősi halottak emlékére is gyújtsanak gyertyát.
Halottak napja: fontos felhívás érkezett, erre kérik a magyarokat
A HM HIM a Facebook-oldalán közzétett felhívásában azt kérte, gyújtsanak gyertyát az emberek azok emlékére is, akik életüket áldozták a hazáért.
Lobbanjon a láng az örök tisztelet és a soha el nem múló hála jeleként
- írták.
A bejegyzéshez készített YouTube-videóban Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök azt kérte, amikor az emberek meglátogatják elhunyt szeretteik sírját, ne feledkezzenek meg az önfeláldozó katonákról. Keressék fel sírjaikat a temetőkben vagy a hősi halotti emlékműveket, gyújtsanak mécsest, és hajtsanak fejet áldozatuk előtt.