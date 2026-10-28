Halottak napja: fontos üzenetet kaptak a magyarok, erről senki ne feledkezzen meg

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) arra kéri az embereket, hogy halottak napja alkalmából a hősi halottak emlékére is gyújtsanak gyertyát.

Halottak napja: fontos felhívás érkezett, erre kérik a magyarokat

Fotó: Cseh Gábor

Halottak napja: fontos felhívás érkezett, erre kérik a magyarokat

A HM HIM a Facebook-oldalán közzétett felhívásában azt kérte, gyújtsanak gyertyát az emberek azok emlékére is, akik életüket áldozták a hazáért.

Lobbanjon a láng az örök tisztelet és a soha el nem múló hála jeleként

- írták.