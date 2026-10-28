ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jön az adócsökkentés és a nagy nyugdíjemelés: benyújtotta a kormány az új törvényeket – mutatjuk a részleteket

Halottak napja

Halottak napja: fontos üzenetet kaptak a magyarok, erről senki ne feledkezzen meg

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Halottak napja alkalmából különleges felhívással fordult a magyarokhoz a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Arra kérik az embereket, hogy elhunyt szeretteik mellett azokról a katonákról se feledkezzenek meg, akik életüket áldozták a hazáért.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Halottak napjagyetyagyújtáshősi halotttemető

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) arra kéri az embereket, hogy halottak napja alkalmából a hősi halottak emlékére is gyújtsanak gyertyát.

Halottak napja: fontos felhívás érkezett, erre kérik a magyarokat
Halottak napja: fontos felhívás érkezett, erre kérik a magyarokat
Fotó: Cseh Gábor

Halottak napja: fontos felhívás érkezett, erre kérik a magyarokat

A HM HIM a Facebook-oldalán közzétett felhívásában azt kérte, gyújtsanak gyertyát az emberek azok emlékére is, akik életüket áldozták a hazáért.

Lobbanjon a láng az örök tisztelet és a soha el nem múló hála jeleként

- írták.

Útlezárások és megállási tilalmak nehezítik a halottak napja miatt a hétvégi közlekedést Budapesten
Akár milliós bírságot is kaphatnak a temetői virágárusok
Apró trükk, mielőtt kilátogatnál a temetőbe: így hosszabbíthatod meg a gyertya égési idejét

A bejegyzéshez készített YouTube-videóban Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök azt kérte, amikor az emberek meglátogatják elhunyt szeretteik sírját, ne feledkezzenek meg az önfeláldozó katonákról. Keressék fel sírjaikat a temetőkben vagy a hősi halotti emlékműveket, gyújtsanak mécsest, és hajtsanak fejet áldozatuk előtt.

Szóljon hozzá!