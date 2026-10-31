Mindenszentek és halottak napja: megváltozik a rend a temetőkben, minden látogatót érinthetnek az új szabályok

Meghosszabbított nyitvatartással készülnek a fővárosi köztemetők mindenszentek és halottak napja alkalmából. A Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziójának tájékoztatása szerint október 30-tól november 2-ig 7 és 20 óra között lehet felkeresni a sírkerteket – olvasható a Budapest.hu közleményében.

Mindenszentek és halottak napja 2026: változik a temetők nyitvatartása és a behajtási rend

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Mindenszentek és halottak napja 2026: változik a temetők nyitvatartása és a behajtási rend

A hosszabb nyitvatartás az Új köztemetőre, az Óbudai, a Budafoki, a Csepeli, a Kispesti, a Megyeri, a Pestszentlőrinci és a Farkasréti temetőre, valamint a Tamás utcai és az Angeli úti urnatemetőre is vonatkozik. Ugyanebben az időszakban a Cinkotai temető, a Csömöri sírkert, a Kispesti öregtemető, a Pesterzsébeti és a Rákospalotai temető is 7–20 óráig látogatható.

Autóval nem lehet minden temetőbe behajtani

Október 31-től november 2-ig a fővárosi temetőkben általános gépjármű-behajtási tilalom lesz érvényben. A korlátozás alól azonban vannak kivételek.

Az Új köztemetőbe október 31-én 7 órától november 2-án 20 óráig díjmentesen lehet autóval behajtani, a temetői forgalomtól és a telítettségtől függően. A látogatók számának alakulása miatt további forgalmirend-változások is előfordulhatnak, ezért követni kell a kihelyezett jelzéseket és a helyszíni forgalomirányítók útmutatását.

A mozgáskorlátozott-igazolvánnyal rendelkező látogatót szállító gépjárművek ebben az időszakban is időkorlátozás nélkül hajthatnak be a fővárosi temetőkbe, amennyiben ezt a gyalogosforgalom sűrűsége lehetővé teszi.

Kisbusz segíti a közlekedést az Új köztemetőben

Az Új köztemető nagy területén október 31-én és november 1-jén 8–17 óra között kisbusz segíti az idősek és a távolabbi parcellákba érkezők közlekedését.

A Budapesti Közművek azt kéri, hogy az idős és mozgásukban korlátozott látogatók lehetőség szerint a kisebb forgalmú délelőtti órákban keressék fel a sírkerteket.

A temetők környékén jelentős autóforgalomra és korlátozott parkolási lehetőségekre kell számítani. A szolgáltató ezért elsősorban a közösségi közlekedés használatát javasolja.