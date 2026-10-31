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Halottak napja

Mindenszentek és halottak napja: megváltozik a rend a temetőkben, minden látogatót érinthetnek az új szabályok

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Hosszabb nyitvatartással várják a látogatókat a fővárosi köztemetők mindenszentek és halottak napja idején, az autósoknak azonban behajtási korlátozásokra is készülniük kell. Az Új köztemetőben kivételes rend lesz érvényben, az idősek közlekedését kisbusz is segíti.
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Halottak napjanyitvatartástemetőmindenszentek

Meghosszabbított nyitvatartással készülnek a fővárosi köztemetők mindenszentek és halottak napja alkalmából. A Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziójának tájékoztatása szerint október 30-tól november 2-ig 7 és 20 óra között lehet felkeresni a sírkerteket – olvasható a Budapest.hu közleményében. 

Mindenszentek és halottak napja 2026: változik a temetők nyitvatartása és a behajtási rend
Mindenszentek és halottak napja 2026: változik a temetők nyitvatartása és a behajtási rend
Fotó: Dziambel / Shutterstock

Mindenszentek és halottak napja 2026: változik a temetők nyitvatartása és a behajtási rend

A hosszabb nyitvatartás az Új köztemetőre, az Óbudai, a Budafoki, a Csepeli, a Kispesti, a Megyeri, a Pestszentlőrinci és a Farkasréti temetőre, valamint a Tamás utcai és az Angeli úti urnatemetőre is vonatkozik. Ugyanebben az időszakban a Cinkotai temető, a Csömöri sírkert, a Kispesti öregtemető, a Pesterzsébeti és a Rákospalotai temető is 7–20 óráig látogatható.

Autóval nem lehet minden temetőbe behajtani

Október 31-től november 2-ig a fővárosi temetőkben általános gépjármű-behajtási tilalom lesz érvényben. A korlátozás alól azonban vannak kivételek.

Az Új köztemetőbe október 31-én 7 órától november 2-án 20 óráig díjmentesen lehet autóval behajtani, a temetői forgalomtól és a telítettségtől függően. A látogatók számának alakulása miatt további forgalmirend-változások is előfordulhatnak, ezért követni kell a kihelyezett jelzéseket és a helyszíni forgalomirányítók útmutatását.

A mozgáskorlátozott-igazolvánnyal rendelkező látogatót szállító gépjárművek ebben az időszakban is időkorlátozás nélkül hajthatnak be a fővárosi temetőkbe, amennyiben ezt a gyalogosforgalom sűrűsége lehetővé teszi.

Kisbusz segíti a közlekedést az Új köztemetőben

Az Új köztemető nagy területén október 31-én és november 1-jén 8–17 óra között kisbusz segíti az idősek és a távolabbi parcellákba érkezők közlekedését.

A Budapesti Közművek azt kéri, hogy az idős és mozgásukban korlátozott látogatók lehetőség szerint a kisebb forgalmú délelőtti órákban keressék fel a sírkerteket.

A temetők környékén jelentős autóforgalomra és korlátozott parkolási lehetőségekre kell számítani. A szolgáltató ezért elsősorban a közösségi közlekedés használatát javasolja.

Három helyszínen lesz közös mécsesgyújtás

November 1-jén, mindenszentek napján 16 órakor az Új köztemetőben, a Farkasréti és az Óbudai temetőben közös mécsesgyújtásra várják az emlékezőket.

A megemlékezés időszakában a temetőkben megerősített rendészeti szolgálat működik. A forgalmas napokon rendőrök, közterület-felügyelők és polgárőrök is járőröznek.

 

halottak napja 2026
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