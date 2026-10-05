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bankjegy

Hamis húszezresek kerültek a boltokba, ezt a feltűnő hibát keresd rajtuk

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Több üzletben is hamis pénzzel próbáltak fizetni az elmúlt napokban. A hamis húszezres könnyen kiszúrható, ha alaposan megnézzük a bankjegyet, a rendőrség pedig arra figyelmeztet, hogy gyanú esetén ne fogadjuk el.
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bankjegyforinthamisítvány

Az elmúlt napokban több üzletben is feltűntek hamis 20 ezer forintos bankjegymásolatok. A rendőrség szerint a másolatok több szempontból is eltérnek a valódi bankjegyektől, ezért némi odafigyeléssel könnyen felismerhetők.

hamis húszezresek
Hamis húszezresek jelentek meg a boltokban - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A hamisítványok már első ránézésre is gyanúsak lehetnek

  • A másolatok mérete nem egyezik a valódi húszezresével,
  • a papír minősége is eltér az eredetitől,
  • ráadásul valamennyi, az üzletekben felbukkant bankjegymásolaton jól láthatóan szerepel a „COPY” felirat.

Ez az egyik legfontosabb jel, amit érdemes ellenőrizni, mielőtt elfogadunk egy húszezrest.

A rendőrség arra kéri a vásárlókat és a pénztárosokat, hogy legyenek körültekintőek. Ha felmerül a gyanú, hogy valaki hamis bankjeggyel akar fizetni, azt nem szabad elfogadni.

Ha valaki már átvette a gyanús bankjegyet, érdemes haladéktalanul bejelentést tenni a legközelebbi rendőri szervnél. A gyanús bankjegyet egyébként fizetésre sem lehet elfogadni; az ilyen pénzt szakértői vizsgálatra kell átadni banknak, a postának vagy a Magyar Nemzeti Banknak – írja a VAOL.

A rendőrség arra is figyelmeztet, hogy az is bűncselekményt követ el, aki olyan bankjegyet ad tovább, amelyről tudja vagy sejti, hogy hamis.

Érdemes tehát minden nagyobb címletű készpénzes fizetésnél egy pillanatra alaposan megnézni a bankjegyet.

 

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