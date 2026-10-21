Nem mindennapi fenevadat fogtak Magyarországon – fotó

Október közepén nemcsak a pontyok gondoskodnak az izgalmakról a Földesi-tónál. A Földesi Horgász Egyesület Facebook-bejegyzése szerint ugyanis egy már-már matuzsálemi méretű harcsa került elő a vízből.

Elképesztő fogás: kapitális harcsa lapult a Földesi-tóban. Fotó: 123RF

A tekintélyes ragadozó Schubert István horgára akadt. Bár a fogás pontos súlyát és hosszát nem közölték, a közzétett fényképen jól látható, hogy igazán kapitális példányról van szó.

Óriási harcsa lapult a Földesi-tóban

Egy ekkora hal kifogása komoly küzdelmet és felejthetetlen élményt jelenthetett a szerencsés horgásznak. A hatalmas harcsával készült fotót a horgászegyesület is büszkén osztotta meg követőivel.

Mint írták, a kép önmagáért beszél: gyönyörű, kapitális hal került horogra. A különleges fogás egyúttal azt is megmutatta, hogy a Földesi-tó még az őszi időszakban is tartogathat komoly meglepetéseket a pecások számára.