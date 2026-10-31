Megmérgezték vagy a saját makacssága végzett vele? Máig rejtély, mi okozta Harry Houdini halálát

George Bernard Shaw egyszer azt mondta: a leggyakrabban emlegetett nevek a világon: Jézus, Sherlock Holmes és Houdini. Ha nem is volt feltétlen igaza, e kijelentés is jól mutatja, mekkora jelentősége van a magyar származású illuzionista-szabadulóművész Harry Houdininek, aki ma pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926. október 31-én vesztette életét – méghozzá igencsak titokzatos körülmények közt.

Harry Houdini élete és halála legalább olyan misztikus, mint a trükkjei

Fotó: Public Domain / mediadrumworld.com / NORTHFOTO

Harry Houdini halálát legalább akkora rejtély övezi, mint a trükkjeit

Houdini Weisz Erik néven látta meg a napvilágot 1874. március 24-én Budapest VII. kerületében. Igaz, ő maga azt állította, az Egyesült Államokban született, ez azonban nem volt igaz. Erik négyéves volt, amikor családja kivándorolt. Wisconsin államban, Appleton városban telepedtek le. Houdini maga ezt a helyet nevezte szülővárosának, sőt, a születésnapját is letagadta: azt állította ugyanis, hogy április 4-én jött világra. Az igazságra végül csak évtizedekkel a halála után, 1972-ben derült fény.

Houdini már 19 évesen, Ehrich, a Levegő Hercege néven ejtette kábulatba a közönségét, később – Harry Houdiniként – már a Kártyák királyaként emlegették. A Bilincsek királya név csak ezt követően ragadt rá, utalva hihetetlen szabadulótrükkjeire.

Houdini azt állította, mindenhonnan képes kiszabadulni

Fotó: ARCHIVES SNARK / Archives Snark

De ugorjunk előre Houdini életében több évtizedet! Haláláról ugyanis legalább annyi legenda kering, mint magáról az életéről.

A legismertebb történet szerint az 52 éves Houdini 1926. október 22-én épp a McGill egyetem hallgatóinak tartott egy előadást, amikor egy fiatal váratlanul egy hatalmas ütést mért a hasára. Mindezt tette azért, mert Houdini rendszeresen kérkedett erős hasizmával, és azzal, hogy a legerősebb ütéseket is kibírja. Noha akkor úgy tűnt, nem történt semmi baj, a vakbele megrepedt, a halálát okozva ezzel. Noha rendkívül izgalmas történet, valójában semmi sem támasztja alá. Maga az ütés tényleg megtörtént, de hogy ez vezetett volna Houdini halálához, azt senki sem tudta megerősíteni.

Tény, hogy Houdini makacs ember volt, nem sokkal korábban például a bokáját is eltörte, mégsem szakította meg az országjárását. Könnyen lehet, hogy a halálát is vakbélgyulladás okozta, amivel egyszerűen nem törődött. Napokkal később, egy detroiti fellépés után a felesége hívott hozzá orvost, addig senkinek nem panaszkodott. Egyes beszámolók szerint már a színpadon összeesett, mások ezt tagadják. Annyi bizonyos, hogy Houdini a végsőkig ellenkezett, mégis kórházba került, ahol kiderült: jó ideje hashártyagyulladásban szenved. Noha megműtötték, az életét nem tudták megmenteni.