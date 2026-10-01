Világsztárok hasonmásai találkoztak a Bakonyban – elképesztő történetekről meséltek

Egy napra igazi sztárok lepték el a Bakonyt – legalábbis azok magyar „ikrei”. Bakonyszentivánon első alkalommal rendezték meg a magyarországi hasonmás-találkozót, ahol többek között Charles Bronson, Diana hercegnő, Jason Statham, Orlando Bloom, David Guetta és Brooke Shields megszólalásig hasonló „alteregói” gyűltek össze – számolt be az eseményről a Veol.

A hasonmás-találkozót első alkalommal szervezték meg

Fotó: Haraszti Gábor / MW

Az ötlet Ürmös István főszervezőtől származik, aki közel egy éve dolgozik közös westernes fotókon a Charles Bronson-hasonmásként ismert Robert Bronzival. Kiderült, hogy az ország különböző pontjain élő sztár-„ikrek” közül többen is ismerik egymást, személyesen azonban még sosem találkoztak. Végül hatan tudtak eljönni, a többieket televíziós munkák és fellépések szólították máshová.

Az országos hasonmás-találkozót Ürmös István szervezte, balján Diana hercegnő.

Fotó: Haraszti Gábor / MW

David Guetta miatt kiabáltak utána az utcán

Balla Péter Zsolt, vagyis a világhírű DJ magyar megfelelője egy fodrásznál kapta meg az első lökést. Amikor őszülni kezdett, mestere melírt javasolt neki, az új külső pedig azonnal feltűnt az embereknek.

Balla Péter Zsolt David Guetta-hasonmásként beutazta a fél világot.

Fotó: Haraszti Gábor / MW

„Guetta, Guetta!” – kiabáltak utána az utcán, ő pedig hamarosan már külföldön is kamatoztatta a feltűnő hasonlóságot. Fellépett Kenyában, Szingapúrban, Malajziában és Thaiföldön, szerepelt a BBC-ben és több magyar tévéműsorban is.

A legnagyobb élmény azonban az volt, amikor személyesen találkozhatott David Guettával.

A közös fotó is elkészült, és a DJ állítólag kifejezetten élvezte a kísérteties hasonlóságot.

Charles Bronson helyett Tony Curtis szólította meg

Robert Bronzi, azaz Kovács István Róbert még pincérként és zenészként dolgozott Salgótarjánban, amikor a vendégek sorra megjegyezték, mennyire hasonlít Charles Bronsonra. Később egy barátja „Bronzinak” kezdte hívni, a becenév pedig idővel művésznévvé vált.

Kovács István Róbert, azaz Robert Bronzi 16 filmben szerepelt eddig.

Fotó: Haraszti Gábor / MW

Gyerekkora óta rajongott a legendás színészért, filmjeit szinte tanulmányozta, a hasonlóság pedig végül a filmvilágba repítette.

Azóta 16 filmben szerepelt, tíz amerikai produkcióban főszerepet is játszott, és olyan színészekkel dolgozott együtt, mint Steven Berkoff, Daniel Baldwin és Michael Paré.

Japánban egy filmjének premierjén 600 néző előtt lépett színpadra.Bronsonnal végül nem jött össze a találkozó, Tony Curtisszel viszont személyesen is összefutott.

Próbálták még annak idején megszervezni a találkozót Charles Bronsonnal, de valamiért nem jött össze. Viszont Tony Curtisszel személyesen találkoztam a Szépművészeti Múzeumban. Mi biztosítottuk ott a rendezvényt, és bemutattak neki. Nagyon nagy élmény volt, azt mondta viccesen: »Charles, de régen láttalak.« - azt hiszem, ennél nagyobb dicséret nem kell.

A bakonyszentiváni találkozó megmutatta, hogy a feltűnő hasonlóság többeknek valódi lehetőségeket is hozott: televíziós szerepléseket, filmforgatásokat, külföldi fellépéseket és új szakmai kapcsolatokat. A résztvevőket pedig ugyanaz köti össze: a kamera, a színpad és az élmény, amikor az utcán utánuk fordulnak.