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rendőrség

Jelentős változások jönnek a magyar határon, sokakat érint az új rendszer

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Jelentős fejlesztés indul a magyar határátkelőknél és több repülőtéren, ahol új ellenőrző eszközöket és automatizált rendszereket telepítenek. Az új EES bevezetésével a határellenőrzés menete is megváltozik, a harmadik országbeli utasoknál pedig biometrikus azonosítást alkalmaznak majd.
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rendőrséghatárhatárellenőrzésfejlesztés

Komoly technikai fejlesztés indul a magyar határokon az Európai Unió új Európai Határregisztrációs Rendszerének, az EES-nek a bevezetése miatt. A rendőrség új eszközöket szerez be, miközben a harmadik országbeli állampolgárok ellenőrzésének menete is megváltozik. A fejlesztés részeként korszerű okmány- és ujjnyomat-olvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket és új munkaállomásokat telepítenek. Emellett automatizált határátléptető rendszerek, úgynevezett ABC-kapuk, valamint önkiszolgáló kioszkok is érkeznek.

Határellenőrzés: új eszközök és biometrikus rendszer jön 21 átkelőnél, Border soldiers patrol along the border fence at the Hungarian-Serbian border near Hercegszanto border station on December 14, 2017. Since July 2015 Hungary secured the more than 300-km-long border to Serbia with the construction of a fence and 24 hours a day security patrol tasks. Several thousand soldiers participate in search and sweep operations securing the surveillance of the area with UAVs and rotary-wing aircraft. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Határellenőrzés: új eszközök és biometrikus rendszer jön 21 átkelőnél Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Arcképet és ujjnyomatot is rögzítenek a határellenőrzés során

Az EES bevezetésével a harmadik országból érkező utasoknál már nemcsak az úti okmányokat ellenőrzik, hanem biometrikus adatokat, köztük arcképet és ujjnyomatot is rögzítenek.

A mobil eszközökkel egyes adatokat már az ellenőrzési pont elérése előtt felvehetnek. Azok az utasok, akiknek már van aktájuk a rendszerben, az automata kapukon biometrikus azonosítással haladhatnak át, míg az újonnan érkezők az önkiszolgáló kioszkoknál előre rögzíthetik adataikat.

A fejlesztés a magyar–szerb és a magyar–ukrán határszakasz összesen 21 határátkelőhelyét érinti. Új eszközöket telepítenek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren és a sármelléki repülőtéren is.

A rendőrség várakozásai szerint az új rendszer gyorsíthatja a határforgalom ellenőrzését, növelheti az átkelők áteresztőképességét, valamint csökkentheti a várakozási időt és a torlódásokat – derül ki a Police.hu oldaláról.

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