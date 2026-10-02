Vajon lett újabb milliomosa Magyarországnak? Mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait

Megtartották október első lottósorsolását: a hatoslottón mesés, 820 millió forintos főnyereményért lehetett ikszelni.

Vajon kinek kedvezett a szerencse a hatoslottón?

Fotó: Mediaworks

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

A hatoslottó 40. játékhetének csütörtöki, 2026. október 1-jén tartott sorsolásán a következő nyerőszámokat húzták ki:

1 (egy)

9 (kilenc)

19 (tizenkilenc)

25 (huszonöt)

38 (harmincnyolc)

43 (negyvenhárom)

A héten nem született telitalálatos szelvény, így vasárnap már 910 millió forintért lehet ikszelni.

Ide kattintva a hatoslottó múlt vasárnapi, itt pedig a Skandináv lottó e heti, szerdán kihúzott nyerőszámait lehet megnézni.