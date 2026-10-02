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lottó

Vajon lett újabb milliomosa Magyarországnak? Mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait

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Vajon kinek kedvezett a szerencse? Ezekkel a számokkal lehetett nyerni a hatoslottón.
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lottóhatoslottólottósorsolás

Megtartották október első lottósorsolását: a hatoslottón mesés, 820 millió forintos főnyereményért lehetett ikszelni.

Vajon kinek kedvezett a szerencse a hatoslottón?
Vajon kinek kedvezett a szerencse a hatoslottón?
Fotó: Mediaworks

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

A hatoslottó 40. játékhetének csütörtöki, 2026. október 1-jén tartott sorsolásán a következő nyerőszámokat húzták ki:

  • 1 (egy)
  • 9 (kilenc)
  • 19 (tizenkilenc)
  • 25 (huszonöt)
  • 38 (harmincnyolc)
  • 43 (negyvenhárom)

A héten nem született telitalálatos szelvény, így vasárnap már 910 millió forintért lehet ikszelni.

Ide kattintva a hatoslottó múlt vasárnapi, itt pedig a Skandináv lottó e heti, szerdán kihúzott nyerőszámait lehet megnézni.

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