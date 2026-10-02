Vajon lett újabb milliomosa Magyarországnak? Mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait

Vajon kinek kedvezett a szerencse? Ezekkel a számokkal lehetett nyerni a hatoslottón.
Megtartották október első lottósorsolását: a hatoslottón mesés, 820 millió forintos főnyereményért lehetett ikszelni.
Ezek a hatoslottó nyerőszámai
A hatoslottó 40. játékhetének csütörtöki, 2026. október 1-jén tartott sorsolásán a következő nyerőszámokat húzták ki:
- 1 (egy)
- 9 (kilenc)
- 19 (tizenkilenc)
- 25 (huszonöt)
- 38 (harmincnyolc)
- 43 (negyvenhárom)
A héten nem született telitalálatos szelvény, így vasárnap már 910 millió forintért lehet ikszelni.
Ide kattintva a hatoslottó múlt vasárnapi, itt pedig a Skandináv lottó e heti, szerdán kihúzott nyerőszámait lehet megnézni.
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