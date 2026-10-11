Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait: 1,07 milliárd forint volt a tét

Kihúzták a Hatoslottó 41. hetének nyerőszámait, azonban a főnyeremény ismét gazdátlan maradt. Ezen a héten 1,07 milliárd forint volt a tét, ami jövőhétre tovább hízik, egészen 1,14 milliárdig.

Nem volt telitalálat, tovább hízik a Hatoslottó főnyereménye. Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Nem volt telitalálat, tovább hízik a Hatoslottó főnyereménye

5 találatos szelvényből 23 darab volt, nyereményük egyenként 721 710 Ft,

4 találatos szelvényből 1 381 darab volt, nyereményük egyenként 12 020 Ft,

3 találatos szelvényből 21 963 darab volt, nyereményük egyenként 3 495 Ft.

Az Eurojackpot már egészen más eredménnyel zárult

5+2 találatos most sem született. 5+1 találatos 2 darab volt, ugyanakkor egyik szelvényt sem Magyarországon adták fel. Ide kattintva te is visszanézheted a szerencsés számokat, ha lemaradtál róluk.