Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait: 1,07 milliárd forint volt a tét

Vasárnap délután kihúzták a Hatoslottó 41. hetének nyerőszámait. Mutatjuk a szerencsés számokat!
Kihúzták a Hatoslottó 41. hetének nyerőszámait, azonban a főnyeremény ismét gazdátlan maradt. Ezen a héten 1,07 milliárd forint volt a tét, ami jövőhétre tovább hízik, egészen 1,14 milliárdig.
Nem volt telitalálat, tovább hízik a Hatoslottó főnyereménye
- 5 találatos szelvényből 23 darab volt, nyereményük egyenként 721 710 Ft,
- 4 találatos szelvényből 1 381 darab volt, nyereményük egyenként 12 020 Ft,
- 3 találatos szelvényből 21 963 darab volt, nyereményük egyenként 3 495 Ft.
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5+2 találatos most sem született. 5+1 találatos 2 darab volt, ugyanakkor egyik szelvényt sem Magyarországon adták fel. Ide kattintva te is visszanézheted a szerencsés számokat, ha lemaradtál róluk.
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