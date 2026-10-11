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Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait: 1,07 milliárd forint volt a tét

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Vasárnap délután kihúzták a Hatoslottó 41. hetének nyerőszámait. Mutatjuk a szerencsés számokat!
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Kihúzták a Hatoslottó 41. hetének nyerőszámait, azonban a főnyeremény ismét gazdátlan maradt. Ezen a héten 1,07 milliárd forint volt a tét, ami jövőhétre tovább hízik, egészen 1,14 milliárdig.

Nem volt telitalálat, tovább hízik a Hatoslottó főnyereménye
Nem volt telitalálat, tovább hízik a Hatoslottó főnyereménye. Fotó: Szerencsejáték Zrt. 

Nem volt telitalálat, tovább hízik a Hatoslottó főnyereménye

  • 5 találatos szelvényből 23 darab volt, nyereményük egyenként 721 710 Ft,
  • 4 találatos szelvényből 1 381 darab volt, nyereményük egyenként 12 020 Ft,
  • 3 találatos szelvényből 21 963 darab volt, nyereményük egyenként 3 495 Ft.

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5+2 találatos most sem született. 5+1 találatos 2 darab volt, ugyanakkor egyik szelvényt sem Magyarországon adták fel. Ide kattintva te is visszanézheted a szerencsés számokat, ha lemaradtál róluk.

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