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hatoslottó

Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait – mutatjuk, kinek kedvezett a szerencse

33 perce
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Komoly összegért lehetett ikszelni vasárnap. De vajon kinek kedvezett a szerencse a Hatoslottó 40. heti sorsolásán?
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hatoslottóSzerencsejáték Zrt.lottósorsolás

Megtartották vasárnap a Hatoslottó 40. heti számsorsolását. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint ezen a héten nem született telitalálatos szelvény, így tovább halmozódik a főnyeremény. 

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A Hatoslottó vasárnapi sorsolásán 15 játékos ért el öt találatot
Fotó: Szerencsejáték Zrt. 

A Hatoslottó nyerőszámai a 2026. október 4-i sorsoláson a következők voltak:

  • 11 (tizenegy)
  • 13 (tizenhárom)
  • 18 (tizennyolc)
  • 19 (tizenkilenc)
  • 23 (huszonhárom)
  • 34 (harmincnégy)

Nem volt telitalálat a Hatoslottón

A 40. heti sorsoláson hattalálatos szelvény nem volt. Öt találatot 15 játékos ért el, ők egyenként 1 043 550 forinttal lettek gazdagabbak. 

A négytalálatos szelvényekből 1372 darab volt, ezek egyenként 11 410 forintot érnek. Három találatot 23 548 játékos ért el, nyereményük egyenként 3075 forint. 

Mivel ezúttal sem vitték el a főnyereményt, a következő sorsoláson egy nyertes esetén várhatóan 980 millió forint lesz a tét.

 

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