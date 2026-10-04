Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait – mutatjuk, kinek kedvezett a szerencse

Komoly összegért lehetett ikszelni vasárnap. De vajon kinek kedvezett a szerencse a Hatoslottó 40. heti sorsolásán?
Megtartották vasárnap a Hatoslottó 40. heti számsorsolását. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint ezen a héten nem született telitalálatos szelvény, így tovább halmozódik a főnyeremény.
A Hatoslottó nyerőszámai a 2026. október 4-i sorsoláson a következők voltak:
- 11 (tizenegy)
- 13 (tizenhárom)
- 18 (tizennyolc)
- 19 (tizenkilenc)
- 23 (huszonhárom)
- 34 (harmincnégy)
Nem volt telitalálat a Hatoslottón
A 40. heti sorsoláson hattalálatos szelvény nem volt. Öt találatot 15 játékos ért el, ők egyenként 1 043 550 forinttal lettek gazdagabbak.
A négytalálatos szelvényekből 1372 darab volt, ezek egyenként 11 410 forintot érnek. Három találatot 23 548 játékos ért el, nyereményük egyenként 3075 forint.
Mivel ezúttal sem vitték el a főnyereményt, a következő sorsoláson egy nyertes esetén várhatóan 980 millió forint lesz a tét.
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