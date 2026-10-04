Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait – mutatjuk, kinek kedvezett a szerencse

Megtartották vasárnap a Hatoslottó 40. heti számsorsolását. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint ezen a héten nem született telitalálatos szelvény, így tovább halmozódik a főnyeremény.

A Hatoslottó vasárnapi sorsolásán 15 játékos ért el öt találatot

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A Hatoslottó nyerőszámai a 2026. október 4-i sorsoláson a következők voltak:

11 (tizenegy)

13 (tizenhárom)

18 (tizennyolc)

19 (tizenkilenc)

23 (huszonhárom)

34 (harmincnégy)

Nem volt telitalálat a Hatoslottón A 40. heti sorsoláson hattalálatos szelvény nem volt. Öt találatot 15 játékos ért el, ők egyenként 1 043 550 forinttal lettek gazdagabbak. A négytalálatos szelvényekből 1372 darab volt, ezek egyenként 11 410 forintot érnek. Három találatot 23 548 játékos ért el, nyereményük egyenként 3075 forint.

Mivel ezúttal sem vitték el a főnyereményt, a következő sorsoláson egy nyertes esetén várhatóan 980 millió forint lesz a tét.