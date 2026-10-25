Közel negyedmilliárd forintos főnyeremény: ezek a hatoslottó nyerőszámai

Vajon kinek kedvezett a szerencse? Mutatjuk, milyen számokat húztak ki a hatoslottó vasárnapi sorsolásán.
Szombaton mesés összeg talált gazdára az ötöslottón: valaki közel 5,2 milliárd forinttal lett gazdagabb. Tény, hogy ehhez képest "aprópénznek" tűnhet a hatoslottó 235 milliós főnyereménye, de aligha találnánk olyat, aki visszautasítana egy ilyen summát. Mutatjuk, mely számokkal lehetett meggazdagodni vasárnap délután.
Ezek a hatoslottó nyerőszámai
A hatoslottó 43. játékhetének vasárnapi sorsolásán, 2026. október 25-én a következő nyerőszámokat húzták ki:
- 3 (három)
- 10 (tíz)
- 15 (tizenöt)
- 20 (húsz)
- 34 (harmincnégy)
- 44 (negyvennégy)
Ezúttal nem született telitalálat, így a jövő héten már 305 millió forintért lehet játszani.
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