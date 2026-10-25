Közel negyedmilliárd forintos főnyeremény: ezek a hatoslottó nyerőszámai

Szombaton mesés összeg talált gazdára az ötöslottón: valaki közel 5,2 milliárd forinttal lett gazdagabb. Tény, hogy ehhez képest "aprópénznek" tűnhet a hatoslottó 235 milliós főnyereménye, de aligha találnánk olyat, aki visszautasítana egy ilyen summát. Mutatjuk, mely számokkal lehetett meggazdagodni vasárnap délután.

Százmilliós nagyságrendű összeg volt a tét a hatoslottón

Fotó: MediaWorks

Ezek a hatoslottó nyerőszámai

A hatoslottó 43. játékhetének vasárnapi sorsolásán, 2026. október 25-én a következő nyerőszámokat húzták ki:

3 (három)

10 (tíz)

15 (tizenöt)

20 (húsz)

34 (harmincnégy)

44 (negyvennégy)

Ezúttal nem született telitalálat, így a jövő héten már 305 millió forintért lehet játszani.