Havazás Magyarországon: már látszik, mikor érkezhet az első hó, erre kevesen számítottak

Magyarország magasabban fekvő területein jelenhetnek meg először a hópelyhek, de ehhez megfelelő lehűlésre is szükség van. Az első havazás szokásos időszakáról és a közelgő hidegfrontok lehetséges hatásairól Berecz Péter győri amatőr meteorológus beszélt a Kisalföldnek.
Havazás Magyarországon: ekkor jöhetnek az első hópelyhek
Nyáron a hóhatár 3600-3700 méteren van, így csak a hegyekben látható hó. Ahogy hűl az idő a magasban, viszont egyre lejjebb kerül a hóhatár. A napokban a Ausztriában 1500-2000 méter magasságban már havazott. Nálunk Magyarországon a hegyekben október vége-november eleje az az időpont, amikor először szokott hullani hó, főleg a Kőszegi-hegységben, az Alpokalán, a Kékesen. A sík vidékeken ez az időpont november 20-a táján jön el
– mondta a lapnak Berecz Péter.
A győri amatőr meteorológus szerint a vasárnapra várható, nagyjából 16 fokos időt hétfőtől több hullámban érkező lehűlés válthatja fel. Mint ismertette, az egyik előrejelzési modell a következő hét szerdájára és csütörtökére már fagypont alatti hőmérsékleteket is jelez. Ha a hóhatár 1300–1500 méterre vagy ennél alacsonyabbra süllyed, az ország legmagasabb pontjain némi hószállingózás is előfordulhat.