Havazás Magyarországon: már látszik, mikor érkezhet az első hó, erre kevesen számítottak

Nyáron a hóhatár 3600-3700 méteren van, így csak a hegyekben látható hó. Ahogy hűl az idő a magasban, viszont egyre lejjebb kerül a hóhatár. A napokban a Ausztriában 1500-2000 méter magasságban már havazott. Nálunk Magyarországon a hegyekben október vége-november eleje az az időpont, amikor először szokott hullani hó, főleg a Kőszegi-hegységben, az Alpokalán, a Kékesen. A sík vidékeken ez az időpont november 20-a táján jön el