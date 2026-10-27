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Havazás Magyarországon: már látszik, mikor érkezhet az első hó, erre kevesen számítottak

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Hidegfrontok hozhatnak lehűlést, és az ország legmagasabb pontjain akár hószállingózás is előfordulhat. A havazás magyarországi esélyeiről Berecz Péter győri amatőr meteorológus beszélt.
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havazásidőjárásNovemberMagyarország

Magyarország magasabban fekvő területein jelenhetnek meg először a hópelyhek, de ehhez megfelelő lehűlésre is szükség van. Az első havazás szokásos időszakáról és a közelgő hidegfrontok lehetséges hatásairól Berecz Péter győri amatőr meteorológus beszélt a Kisalföldnek.

Havazás Magyarországon: ekkor jöhetnek az első hópelyhek
Havazás Magyarországon: ekkor jöhetnek az első hópelyhek Fotó: Unsplash

Havazás Magyarországon: ekkor jöhetnek az első hópelyhek

Nyáron a hóhatár 3600-3700 méteren van, így csak a hegyekben látható hó. Ahogy hűl az idő a magasban, viszont egyre lejjebb kerül a hóhatár. A napokban a Ausztriában 1500-2000 méter magasságban már havazott. Nálunk Magyarországon a hegyekben október vége-november eleje az az időpont, amikor először szokott hullani hó, főleg a Kőszegi-hegységben, az Alpokalán, a Kékesen. A sík vidékeken ez az időpont november 20-a táján jön el

– mondta a lapnak Berecz Péter.

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A győri amatőr meteorológus szerint a vasárnapra várható, nagyjából 16 fokos időt hétfőtől több hullámban érkező lehűlés válthatja fel. Mint ismertette, az egyik előrejelzési modell a következő hét szerdájára és csütörtökére már fagypont alatti hőmérsékleteket is jelez. Ha a hóhatár 1300–1500 méterre vagy ennél alacsonyabbra süllyed, az ország legmagasabb pontjain némi hószállingózás is előfordulhat.

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