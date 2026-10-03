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Fotókon és videón a Hegyeshalomnál kialakult káosz: tömegek rekedtek a vasútállomáson

Hegyeshalom

Fotókon és videón a Hegyeshalomnál kialakult káosz: tömegek rekedtek a vasútállomáson

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
kábeltűz Hegyeshalom és Bécs között, Hegyeshalom vasútállomás, 2026. október 3, Kisalföld
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Nem túl jó a helyzet. Kábeltűz miatt állt le a vonatközlekedés Hegyeshalom és Bécs között, több vonatnyi utas várja, hogy továbbvigyék.
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HegyeshalomvasútBécs

Mint arról korábban beszámoltunk, kábeltűz miatt fennakadásokra kell számítani a Budapest–Bécs útvonalon közlekedőknek. Hegyeshalom és Bécs között ugyanis jelenleg a vonatközlekedés szünetel, az utasokat pótlóbuszok szállítják. A buszos közlekedést az osztrák vasúttársaság szervezi. Az ÖBB tájékoztatása szerint a fennakadás előreláthatólag estig tart. A helyszíni beszámolók szerint azonban igencsak kaotikus helyzet kezd kialakulni a vonatállomáson, ahol egyre több ember várja, hogy valahogy továbbutazhasson. Sokan nem tudják, mikor és hogyan juthatnak el a céljukhoz – írja a Kisalföld helyszíni beszámolója.

Rengetegen várakoznak Hegyeshalomnál, csomagokkal, indulásra készen, bizonytalanul
Rengetegen várakoznak Hegyeshalomnál, csomagokkal, indulásra készen, bizonytalanul
Fotó: Kisalföld

Káosz és bizonytalan tömegek Hegyeshalomnál

A helyi beszámolók szerint rendkívül gyorsan romlik a helyzet Hegyeshalomnál, ahogy egyre nő a várakozó utasok száma. Több vonatnyi utast szállítottak le a szerelvényekről, így a peronokon és az állomás környékén is jelentős tömeg alakult ki.

kábeltűz Hegyeshalom és Bécs között, Hegyeshalom vasútállomás, 2026. október 3, Kisalföld
Senki sem tudja, hogyan és mikor indulhat tovább. Az ehhez hasonló helyzetekben nem a kényszerpihenő, hanem az információhiány a legzavaróbb
Fotó: Kisalföld

A helyszínen várakozók szerint a tájékoztatás nem épp megfelelő: sokan azt sem tudják, hová kell menni, honnan és mikor indulnak pótlóbuszok Ausztria felé. Ráadásul állítólag a beérkező buszok száma is igen kevés, míg a várakozóké csak nő.

 

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