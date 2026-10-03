Fotókon és videón a Hegyeshalomnál kialakult káosz: tömegek rekedtek a vasútállomáson

Mint arról korábban beszámoltunk, kábeltűz miatt fennakadásokra kell számítani a Budapest–Bécs útvonalon közlekedőknek. Hegyeshalom és Bécs között ugyanis jelenleg a vonatközlekedés szünetel, az utasokat pótlóbuszok szállítják. A buszos közlekedést az osztrák vasúttársaság szervezi. Az ÖBB tájékoztatása szerint a fennakadás előreláthatólag estig tart. A helyszíni beszámolók szerint azonban igencsak kaotikus helyzet kezd kialakulni a vonatállomáson, ahol egyre több ember várja, hogy valahogy továbbutazhasson. Sokan nem tudják, mikor és hogyan juthatnak el a céljukhoz – írja a Kisalföld helyszíni beszámolója.

Rengetegen várakoznak Hegyeshalomnál, csomagokkal, indulásra készen, bizonytalanul

Fotó: Kisalföld

Káosz és bizonytalan tömegek Hegyeshalomnál

A helyi beszámolók szerint rendkívül gyorsan romlik a helyzet Hegyeshalomnál, ahogy egyre nő a várakozó utasok száma. Több vonatnyi utast szállítottak le a szerelvényekről, így a peronokon és az állomás környékén is jelentős tömeg alakult ki.

Senki sem tudja, hogyan és mikor indulhat tovább. Az ehhez hasonló helyzetekben nem a kényszerpihenő, hanem az információhiány a legzavaróbb

Fotó: Kisalföld

A helyszínen várakozók szerint a tájékoztatás nem épp megfelelő: sokan azt sem tudják, hová kell menni, honnan és mikor indulnak pótlóbuszok Ausztria felé. Ráadásul állítólag a beérkező buszok száma is igen kevés, míg a várakozóké csak nő.