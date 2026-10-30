Újabb részletek derültek ki a halálos helikopter-balesetről, megszólalt egy magyar tábornok

Újabb részletek derültek ki a csütörtöki boszniai helikoptertragédiáról. A korábbi három helyett már négy halálos áldozatról számoltak be, és az is kiderült, hogy az elhunytak az olasz fegyveres erők kötelékéhez tartoztak. A súlyos helikopter-baleset után Sticz László magyar vezérőrnagy, az EUFOR békefenntartó misszió egykori parancsnoka is megszólalt.

Helikopter-baleset történt Bosznia-Hercegovinában 2026. október 29-én Fotó: ARMAN ONAL / ANADOLU

Az Európai Unió bosznia-hercegovinai békefenntartó erejének egyik helikoptere csütörtök délután, egy rutinművelet során zuhant le Brčko közelében. A korábbi jelentések még három halottról és tizenkét sérültről szóltak, a legfrissebb beszámoló szerint azonban négyen vesztették életüket, tizenegyen pedig megsérültek. A szerencsétlenség pontos okát továbbra is vizsgálják.

Megrendítő üzenetet küldött a magyar tábornok a boszniai helikoptertragédia után

Sticz László vezérőrnagy, aki 2024-ben első magyarként irányította az EUFOR Althea missziót, pénteken Facebook-oldalán fejezte ki részvétét az áldozatok családjainak.

A magyar katonai vezető azt írta, mély szomorúsággal értesült a tragédiáról. Mint fogalmazott, a szerencsétlenség személyesen is érinti, hiszen korábbi parancsnokként különleges köteléket érez a misszióban szolgáló katonákkal.

Ilyen pillanatokban a nemzetiség és az egyenruha nem számít. Egyetlen EUFOR-család vagyunk, amelyet a szolidaritás, a szolgálat és az emberség köt össze

– hangsúlyozta Sticz László.

A vezérőrnagy együttérzését fejezte ki az elhunytak hozzátartozóinak és mindazoknak, akiket a tragédia érintett, a sérülteknek pedig teljes felépülést kívánt.

Az EUFOR Althea misszió 2004 óta működik Bosznia-Hercegovinában. Feladata az ország biztonságának és stabilitásának támogatása, a békefenntartó műveletben pedig több európai ország, köztük Magyarország katonái is részt vesznek.