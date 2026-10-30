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bosznia - hercegovinában

Újabb részletek derültek ki a halálos helikopter-balesetről, megszólalt egy magyar tábornok

39 perce
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2026. október 29-én súlyos baleset történt az EUFOR békefenntartó missziójában, Bosznia-Hercegovinában. Egy helikopter zuhant le, a szerencsétlenségben többen meghaltak és sokan megsérültek. Az újabb információk szerint nőtt a helikopterbaleset halálos áldozatainak száma, és megszólalt egy magyar tábornok is, aki korábban az EUFOR parancsnoka volt.
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bosznia - hercegovinábaneuforeurópai unióhelikopterbalesetbékefenntartóhalálos áldozat

Újabb részletek derültek ki a csütörtöki boszniai helikoptertragédiáról. A korábbi három helyett már négy halálos áldozatról számoltak be, és az is kiderült, hogy az elhunytak az olasz fegyveres erők kötelékéhez tartoztak. A súlyos helikopter-baleset után Sticz László magyar vezérőrnagy, az EUFOR békefenntartó misszió egykori parancsnoka is megszólalt.

Megrendítő üzenetet küldött a magyar tábornok a boszniai helikoptertragédia utánSANLIURFA, TURKIYE - OCTOBER 04: Sikorsky S-70, Boeing CH-47 Chinook, and T129 ATAK military helicopters conduct a low-pass formation flight during TEKNOFEST Southeast, world's largest aviation, space, and technology festival at Sanliurfa GAP Airport in Sanliurfa, Turkiye, on October 4, 2026. Arman Onal / Anadolu (Photo by Arman Onal / Anadolu via AFP)
Helikopter-baleset történt Bosznia-Hercegovinában 2026. október 29-én Fotó: ARMAN ONAL / ANADOLU

Az Európai Unió bosznia-hercegovinai békefenntartó erejének egyik helikoptere csütörtök délután, egy rutinművelet során zuhant le Brčko közelében. A korábbi jelentések még három halottról és tizenkét sérültről szóltak, a legfrissebb beszámoló szerint azonban négyen vesztették életüket, tizenegyen pedig megsérültek. A szerencsétlenség pontos okát továbbra is vizsgálják.

Megrendítő üzenetet küldött a magyar tábornok a boszniai helikoptertragédia után

Sticz László vezérőrnagy, aki 2024-ben első magyarként irányította az EUFOR Althea missziót, pénteken Facebook-oldalán fejezte ki részvétét az áldozatok családjainak.

A magyar katonai vezető azt írta, mély szomorúsággal értesült a tragédiáról. Mint fogalmazott, a szerencsétlenség személyesen is érinti, hiszen korábbi parancsnokként különleges köteléket érez a misszióban szolgáló katonákkal.

Ilyen pillanatokban a nemzetiség és az egyenruha nem számít. Egyetlen EUFOR-család vagyunk, amelyet a szolidaritás, a szolgálat és az emberség köt össze

– hangsúlyozta Sticz László.

A vezérőrnagy együttérzését fejezte ki az elhunytak hozzátartozóinak és mindazoknak, akiket a tragédia érintett, a sérülteknek pedig teljes felépülést kívánt.

Az EUFOR Althea misszió 2004 óta működik Bosznia-Hercegovinában. Feladata az ország biztonságának és stabilitásának támogatása, a békefenntartó műveletben pedig több európai ország, köztük Magyarország katonái is részt vesznek.

 

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