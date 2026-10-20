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Hepatitis A

Két megyében is regisztráltak Hepatitis A-fertőzést – megszólalt a tankerület

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Egy székesfehérvári általános iskolában igazoltak fertőző májgyulladást egy diáknál. A Hepatitis A-fertőzés miatt az intézmény értesítette a szülőket, és a járványügyi hatóság útmutatása alapján több óvintézkedést is bevezetett.
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Hepatitis AfertőzésFejér megyeSzékesfehérvár

Hepatitis A-fertőzést igazoltak egy székesfehérvári általános iskola egyik tanulójánál. A megbetegedésről az intézmény a KRÉTA rendszeren keresztül tájékoztatta a szülőket, akik a betegség tüneteiről, terjedéséről és megelőzéséről is részletes információkat kaptak – számolt be róla a Feol.

Székesfehérvár, általános iskola, fertőző májgyulladás, tankerület, járványügyi hatóság, fertőtlenítés, kézmosás, higiénia, KRÉTA rendszer, Németh László Általános Iskola, A Hepatitis A-fertőzés ellen védőoltással is lehet védekezni.
A Hepatitis A-fertőzés ellen védőoltással is lehet védekezni
Fotó: SHERRY YATES YOUNG/SCIENCE PHOTO / SYO

A fertőzött diák már napok óta nem járt iskolába. Az intézménybe összesen 413 tanuló jár, a történtek miatt pedig a lap megkereste a Székesfehérvári Tankerületi Központot, hogy tisztázza a megbetegedés körülményeit.

Hepatitis A-fertőzés jelent meg a Székesfehérvári Németh László Általános Iskolában

A tankerület tájékoztatása szerint a Székesfehérvári Németh László Általános Iskola egyik tanulójánál igazolták a betegséget. Az intézményt október 16-án értesítette a Székesfehérvári Népegészségügyi Hivatal Járványügyi Osztálya.

A tankerület közlése szerint egyelőre egyetlen tanuló érintett, és további hasonló megbetegedésről nincs tudomásuk.

Az iskola a járványügyi hatóság útmutatása alapján azonnal megtette a szükséges óvintézkedéseket. Fertőtlenítették az intézmény helyiségeit, a diákok figyelmét pedig felhívták a rendszeres és alapos kézmosás, valamint a megfelelő higiénia fontosságára.

Az iskola igazgatója tájékoztatta a dolgozókat és az érintett tanulók szüleit is. A szülők folyamatos tájékoztatásáról az intézmény vezetője és az osztályfőnökök gondoskodnak a megszokott kommunikációs csatornákon.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is regisztráltak Hepatitis A-fertőzést

Nemcsak Székesfehérváron, hanem Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is regisztráltak fertőző májgyulladásos esetet. A megyében több fertőző betegséget is nyilvántartásba vettek, köztük a Hepatitis A-fertőzést is. A megbetegedésekrő korábbi cikkünkben számoltunk be részletesen.

 

 

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