Két megyében is regisztráltak Hepatitis A-fertőzést – megszólalt a tankerület

Hepatitis A-fertőzést igazoltak egy székesfehérvári általános iskola egyik tanulójánál. A megbetegedésről az intézmény a KRÉTA rendszeren keresztül tájékoztatta a szülőket, akik a betegség tüneteiről, terjedéséről és megelőzéséről is részletes információkat kaptak – számolt be róla a Feol.

A Hepatitis A-fertőzés ellen védőoltással is lehet védekezni

Fotó: SHERRY YATES YOUNG/SCIENCE PHOTO / SYO

A fertőzött diák már napok óta nem járt iskolába. Az intézménybe összesen 413 tanuló jár, a történtek miatt pedig a lap megkereste a Székesfehérvári Tankerületi Központot, hogy tisztázza a megbetegedés körülményeit.

Hepatitis A-fertőzés jelent meg a Székesfehérvári Németh László Általános Iskolában

A tankerület tájékoztatása szerint a Székesfehérvári Németh László Általános Iskola egyik tanulójánál igazolták a betegséget. Az intézményt október 16-án értesítette a Székesfehérvári Népegészségügyi Hivatal Járványügyi Osztálya.

A tankerület közlése szerint egyelőre egyetlen tanuló érintett, és további hasonló megbetegedésről nincs tudomásuk.

Az iskola a járványügyi hatóság útmutatása alapján azonnal megtette a szükséges óvintézkedéseket. Fertőtlenítették az intézmény helyiségeit, a diákok figyelmét pedig felhívták a rendszeres és alapos kézmosás, valamint a megfelelő higiénia fontosságára.

Az iskola igazgatója tájékoztatta a dolgozókat és az érintett tanulók szüleit is. A szülők folyamatos tájékoztatásáról az intézmény vezetője és az osztályfőnökök gondoskodnak a megszokott kommunikációs csatornákon.