Két megyében is regisztráltak Hepatitis A-fertőzést – megszólalt a tankerület

Hepatitis A-fertőzést igazoltak egy székesfehérvári általános iskola egyik tanulójánál. A megbetegedésről az intézmény a KRÉTA rendszeren keresztül tájékoztatta a szülőket, akik a betegség tüneteiről, terjedéséről és megelőzéséről is részletes információkat kaptak – számolt be róla a Feol.
A fertőzött diák már napok óta nem járt iskolába. Az intézménybe összesen 413 tanuló jár, a történtek miatt pedig a lap megkereste a Székesfehérvári Tankerületi Központot, hogy tisztázza a megbetegedés körülményeit.
Hepatitis A-fertőzés jelent meg a Székesfehérvári Németh László Általános Iskolában
A tankerület tájékoztatása szerint a Székesfehérvári Németh László Általános Iskola egyik tanulójánál igazolták a betegséget. Az intézményt október 16-án értesítette a Székesfehérvári Népegészségügyi Hivatal Járványügyi Osztálya.
A tankerület közlése szerint egyelőre egyetlen tanuló érintett, és további hasonló megbetegedésről nincs tudomásuk.
Az iskola a járványügyi hatóság útmutatása alapján azonnal megtette a szükséges óvintézkedéseket. Fertőtlenítették az intézmény helyiségeit, a diákok figyelmét pedig felhívták a rendszeres és alapos kézmosás, valamint a megfelelő higiénia fontosságára.
Az iskola igazgatója tájékoztatta a dolgozókat és az érintett tanulók szüleit is. A szülők folyamatos tájékoztatásáról az intézmény vezetője és az osztályfőnökök gondoskodnak a megszokott kommunikációs csatornákon.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is regisztráltak Hepatitis A-fertőzést
Nemcsak Székesfehérváron, hanem Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is regisztráltak fertőző májgyulladásos esetet. A megyében több fertőző betegséget is nyilvántartásba vettek, köztük a Hepatitis A-fertőzést is. A megbetegedésekrő korábbi cikkünkben számoltunk be részletesen.